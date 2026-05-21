Greșelile care îți pot distruge grădina fără să-ți dai seama. Cum trebuie udate corect plantele

Multe plante nu se usucă din lipsă de apă, ci din cauza unei udări incorecte. Deși pare surprinzător, prea multă atenție acordată grădinii poate avea efecte mai dăunătoare decât neglijența. Frunzele îngălbenite, rădăcinile afectate, florile ofilite sau plantele care nu se dezvoltă corespunzător sunt adesea semne ale unor greșeli simple, dar frecvente. Specialiștii spun că modul în care sunt udate plantele poate face diferența dintre o grădină sănătoasă și una cu probleme.

Uzi prea des plantele

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este udarea zilnică în cantități mici. Când solul rămâne permanent umed la suprafață, rădăcinile tind să se dezvolte aproape de nivelul solului, iar plantele devin mai vulnerabile în perioadele secetoase. În plus, excesul de umiditate poate favoriza apariția mucegaiului și a bolilor fungice.

Specialiștii recomandă udări mai rare, dar consistente, astfel încât apa să pătrundă în profunzime. În general, două sau trei udări abundente pe săptămână pot fi mai eficiente decât stropirile zilnice. Înainte de a uda, este util să verifici umiditatea solului la câțiva centimetri adâncime.

Alegi momente nepotrivite pentru udare

Udarea plantelor în mijlocul zilei, când temperaturile sunt ridicate, este o altă greșeală frecventă. O mare parte din apă se evaporă rapid, iar plantele sensibile pot fi afectate de diferențele de temperatură.

Cele mai bune momente pentru udare sunt dimineața devreme sau seara, după apus. Mulți grădinari consideră dimineața perioada ideală, deoarece plantele au timp să se usuce până la finalul zilei, reducând astfel riscul apariției bolilor.

Uzi frunzele în locul rădăcinilor

Stropirea întregii plante poate părea o metodă eficientă, însă excesul de apă pe frunze poate favoriza apariția unor probleme precum mana, făinarea sau alte boli fungice.

Acest lucru este important în special pentru plante precum roșiile, castraveții, trandafirii sau dovleceii. Specialiștii recomandă direcționarea apei direct la baza plantei, aproape de rădăcini. Sistemele de irigare prin picurare sunt considerate printre cele mai eficiente soluții.

Excesul de apă poate fi la fel de dăunător

Prea multă apă poate crea probleme serioase. Dacă rădăcinile stau permanent într-un mediu saturat, ele nu mai primesc suficient oxigen și pot începe să se deterioreze.

Semnele unei udări excesive includ frunze îngălbenite, tulpini moi, apariția mucegaiului sau un miros neplăcut al solului.

Nu toate plantele au aceleași nevoi

O greșeală frecventă este tratarea tuturor plantelor în același mod. De exemplu, roșiile au nevoie de udări constante, castraveții preferă umiditatea, în timp ce plante precum lavanda sau suculentele se dezvoltă mai bine în soluri mai uscate.

Adaptarea cantității de apă la fiecare tip de plantă este esențială pentru o dezvoltare sănătoasă.

Solul contează mai mult decât pare

Tipul de sol influențează direct frecvența udărilor. Solurile nisipoase pierd apa mai repede și necesită udări mai dese, în timp ce solurile argiloase rețin umiditatea pentru perioade mai lungi.

Adăugarea compostului poate ajuta la păstrarea unui echilibru optim și la îmbunătățirea structurii solului.

Mulciul, un ajutor simplu și eficient

Mulciul este una dintre cele mai utile soluții pentru menținerea unei grădini sănătoase. Acesta ajută la păstrarea umidității, reduce evaporarea apei, protejează rădăcinile și limitează dezvoltarea buruienilor.

Pentru mulcire pot fi folosite paie, frunze uscate, scoarță sau iarbă uscată.

Cum îți dai seama că plantele au nevoie de apă

Printre semnele cele mai comune se numără frunzele căzute, pământul foarte uscat, dezvoltarea lentă sau florile ofilite.

Totuși, specialiștiii recomandă prudență în perioadele foarte călduroase. Unele plante se ofilesc temporar în timpul caniculei și își revin natural după scăderea temperaturii.

O udare corectă nu înseamnă mai multă apă, ci cantitatea potrivită, oferită la momentul potrivit. Câteva ajustări simple pot contribui la o grădină mai sănătoasă, mai rezistentă și mai productivă.

Realitatea.NET | Beneficiile drumețiilor pentru sănătatea fizică și mintală. Ce arată studiile