Incident grav la Ministerul Transporturilor: un lift cu șapte persoane s-a prăbușit. Trei oameni, transportați la spital

Sursă: Realitatea.net

Intervenție de urgență la Ministerul Transporturilor, după ce un lift din clădire s-a prăbușit, potrivit Realitatea PLUS. Șapte persoane se aflau în interior în momentul incidentului, iar potrivit ISU B-IF, trei oameni au fost transportați la spital.

UPDATE - Care este starea victimelor

În lift se aflau, de fapt, șapte persoane în momentul incidentului, iar autoritățile încearcă acum să stabilească exact de la ce nivel s-a prăbușit ascensorul. Cinci dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital sau evaluate la fața locului, cele mai multe acuzând dureri și traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Două dintre persoane au suferit fracturi și au fost duse la Spitalul Militar Central și la Spitalul Universitar.

„În lift au fost 7 persoane si nu este cunoscut nivelul de la care a căzut in gol: Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

-bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior

⁠-femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior

⁠-femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

⁠-femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

⁠-femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)”, au transmis reprezentanții ISU B-IF.

UPDATE - Chiar ieri ar fi fost făcute verificări

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, chiar ieri ar fi avut loc lucrări de mentenanță la lifturile din clădire, iar firma care se ocupă de întreținerea acestora ar fi schimbat inclusiv cablurile ascensoarelor. Anchetatorii vor încerca să afle ce s-a întâmplat între momentul intervenției tehnice și momentul în care liftul s-a prăbușit.

Sursele mai spun că aceeași companie a fost chemată de urgență pentru noi verificări la toate lifturile din clădire. Autoritățile vor să stabilească dacă au existat probleme tehnice descoperite în timpul mentenanței și dacă toate sistemele au fost declarate sigure înainte de incident.

UPDATE - Trei persoane, transportate la spital

Potrivit reprezentanților ISU B-IF, trei persoane au fost transportate la spital.

„În acest moment sunt trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigatii suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, a transmis sursa citată.

Lift prăbușit la Ministerul Transporturilor

Potrivit informațiilor, liftul s-ar fi defectat și ar fi căzut de la nivelul mezzaninului până la parter. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare, iar intervenția este în desfășurare. Una dintre persoanele aflate în lift acuză dureri la picior și primește îngrijiri medicale chiar la fața locului. Celelalte victime sunt și ele evaluate de echipele medicale.

Sursele citate spun că unele persoane au suferit atacuri de panică în urma incidentului. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă liftul avea probleme tehnice înainte de prăbușire. Situația este în continuare în dinamică, iar echipele de intervenție sunt încă la Ministerul Transporturilor.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. In acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei. Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU B-IF.