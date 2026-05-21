Regele Charles, „lovit de noroc” în timpul vizitei în Irlanda. Un pescăruș i-a murdărit ținuta
Regele Charles a fost „lovit de noroc” în timpul vizitei de 3 zile în Irlanda de Nord! Un pescăruș i-a murdărit sacoul. Nici ținutele celor din jurul său nu au scăpat neatinse... Singura care nu a fost implicată este regina Camilla și asta pentru că făcea o altă vizită.
Un pescăruș i-a murdărit ținuta regelui Charles
Potrivit martorilor, monarhul a glumit pe seama incidentului și și-a exprimat satisfacția că pescărușul nu i-a nimerit capul.
Nu este singurul moment bizar care îl are în centru pe regele Charles.
În timpul aceleiași vizite, un post de radio britanic i-a anunțat din greșeală moartea.
Stația și-a întrerupt brusc programul obișnuit și a dat anunțul fals.
Mai apoi, a fost difuzat imnul și postul a rămas în tăcere timp de 15 minute.
Ulterior reprezentanții stației de radio și-au cerut scuze public și au dat vina pe o eroare de calculator, în urma căruia a fost declanșat protocolul intern „Moartea unui monarh”.
Procedura este pregătită din timp de instituțiile media britanice, în eventualitatea decesului suveranului.
