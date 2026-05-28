Viperele au făcut prima victimă de anul acesta. HARTA șerpilor veninoși din România

Sezonul cald aduce tot mai mulți turiști pe traseele montane. Salvamontiștii trag, însă, un semnal de alarmă. Cei aventuroși s-ar putea întâlni în această perioadă cu viperele. Deși acestea evită în mod normal contactul cu oamenii, incidentele apar atunci când reptilele veninoase sunt surprinse accidental.

„Aceste reptile de obicei fug de oameni, dar noi trebuie sa fim atenți ca să nu le surprindem în anumite momente în care nu ne-am facut bine simtita prezența și acestea nu au apucat sa fugă din calea noastră. Nu ne vad ca pe o pradă decât atunci când simt nesiguranță”, a spus Sabrin Cornoiu, președintele Salvamont România.

Primul pacient de anul acesta, o femeie mușcată de șarpele veninos, a ajuns la unitatea de urgențe din Târgu Jiu.

„De la începutul acestui an si pana in prezent, la unitatea de primiri urgență a Spitalului de Urgență Târgu Jiu s-a prezentat un singur pacient de sex feminin, care fusese mușcat de sarpe. Din fericire nu a fost vorba despre o vipera si nu a fost nevoie sa i se administreze ser anti viperin”, a spus Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu.

Medicii monitorizează atent numărul dozelor de ser anti-viperin în cazul în care numărul cazurilor ar putea crește în perioada de vară.

Zonele din România unde te poți trezi față în față cu viperele în vara lui 2026

Odată cu încălzirea vremii și începutul sezonului de drumeții, tot mai mulți români aleg să petreacă ore întregi în păduri, pe trasee montane sau în zone izolate din natură. Puțini sunt însă cei care verifică înainte dacă ajung în regiuni în care trăiesc șerpi veninoși.

Pasionații de natură sunt sfătuiți să se informeze înainte de a pleca la drum, mai ales că în România există mai multe regiuni unde șansele de a întâlni vipere sunt ridicate. Temperaturile mari și zonele sălbatice favorizează apariția reptilelor, iar specialiștii spun că oamenii ajung deseori în habitatul acestora fără să realizeze riscurile.

România are trei specii de vipere veninoase

Pe teritoriul țării noastre trăiesc trei dintre cele 15 specii de vipere existente în Europa. Pentru a atrage atenția asupra zonelor în care acestea pot fi întâlnite, bloggerul de călătorie și naturalistul Doru Panaitescu a realizat o hartă dedicată viperelor din România.

Inițiativa a venit în contextul în care tot mai multe întâlniri cu șerpi veninoși au fost raportate în ultima perioadă, iar subiectul a început să stârnească îngrijorare în rândul turiștilor și al celor care obișnuiesc să meargă în drumeții.

Mulți români se tem în special de posibilitatea unei mușcături, însă biologii și specialiștii în faună atrag atenția că reptilele nu atacă fără motiv. Riscul crește atunci când oamenii intră în teritoriile în care aceste specii trăiesc și se ascund.

Vipera cu corn, considerată una dintre cele mai periculoase

Dintre toate speciile întâlnite în România, vipera cu corn este văzută drept cea mai periculoasă. Mușcătura acesteia poate produce efecte grave asupra organismului și, în anumite situații, poate duce chiar la deces.

Această specie poate fi întâlnită în special în Banat și în apropierea Deltei Dunării, însă una dintre cele mai cunoscute zone populate de vipere cu corn rămâne cea din jurul stațiunii Băile Herculane. Regiunea este considerată de mulți un adevărat teritoriu dominat de aceste reptile.

Vipera cu corn preferă zonele stâncoase, însorite și greu accesibile, motiv pentru care turiștii care aleg trasee prin astfel de locuri sunt sfătuiți să fie foarte atenți unde pășesc sau unde se opresc pentru odihnă.

Vipera de munte poate apărea inclusiv în apropierea Capitalei

O altă specie întâlnită frecvent în România este vipera berus, cunoscută și sub denumirile de vipera de munte, vipera cu cruce, vipera neagră sau năpârcă.

Aceasta trăiește în special în zonele de deal și munte și poate fi observată în numeroase regiuni ale țării. Spre deosebire de vipera cu corn, vipera berus nu este întâlnită în Dobrogea sau în zonele de câmpie, însă au existat observații inclusiv în apropierea Bucureștiului.

Mușcătura acestei vipere este considerată mai puțin periculoasă, însă poate produce complicații serioase, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu probleme medicale.

Vipera berus este activă, de regulă, din martie până la începutul lunii noiembrie, deși au existat situații în care exemplare au fost observate chiar și în februarie sau decembrie, în perioadele cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

Specialiștii spun că această specie este deseori confundată cu șerpi inofensivi, ceea ce provoacă panică în rândul oamenilor care întâlnesc reptile pe trasee sau în apropierea pădurilor.

Vipera de stepă, una dintre cele mai rare reptile din România

Cea de-a treia specie de șarpe veninos prezentă în România este vipera ursinii, cunoscută drept vipera de stepă. Aceasta este extrem de rară și se află pe lista speciilor aflate în pericol de dispariție.

Habitatul preferat al viperei de stepă îl reprezintă zonele nisipoase și terenurile specifice Deltei Dunării. Reptila poate fi întâlnită în locuri precum Sfântu Gheorghe, dar și în anumite regiuni de pe litoral.

Comparativ cu celelalte două specii, mușcătura viperei de stepă este considerată mai puțin periculoasă, însă specialiștii recomandă evitarea oricărui contact cu aceste animale și apelarea imediată la ajutor medical în cazul unui incident.

În contextul numărului tot mai mare de români care aleg vacanțe în natură și trasee montane, harta viperelor a devenit pentru mulți un instrument important înainte de plecarea în drumeții sau excursii prin zone sălbatice din țară.