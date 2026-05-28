Un bărbat a murit la metrou, în stația Preciziei, după ce i s-a făcut rău într-un tren

Un incident a avut loc joi dimineață la stația de metrou Preciziei, după ce unui pasager aflat într-un tren i s-a făcut rău. Evenimentul s-a produs în jurul orei 09:10, iar la fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale. Din nefericire, salvatorii nu i-au putut salva viața victimei, conform surselor Realitatea PLUS.

UPDATE - Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS este vorba despre un bărbat care, în ciuda manevrelor de resuscitare a murit

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, trenul a rămas staționat la peron pe durata intervenției echipajelor medicale și a procedurilor necesare în astfel de situații. Pasagerii aflați în garnitura oprită și-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie.

Circulația metroului, afectată temporar

În urma incidentului, circulația trenurilor de metrou s-a desfășurat temporar pe un singur fir între stațiile Preciziei și Politehnică, în ambele sensuri. Călătorii au fost informați despre modificările de trafic prin instalațiile de sonorizare din stații, iar echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru gestionarea situației.