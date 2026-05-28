Încă un stat european a ales să se adăpostească sub umbrela nucleară a Franței. Ce motive stau în spatele deciziei

Sursă: Reuters

Europa face un nou pas important în arhitectura de securitate nucleară, după ce Norvegia a acceptat să intre sub protecția oferită de Franța în cadrul așa-numitei „umbrele nucleare”.

Acordul a fost oficializat printr-un document semnat de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul norvegian Jonas Gahr Støre, marcând o apropiere strategică tot mai vizibilă între Paris și mai multe state europene, scrie Reuters .

Conform înțelegerii, Franța va putea oferi sprijin militar Norvegiei în cazul unei situații de criză, inclusiv în scenarii extreme care implică descurajarea nucleară. Informația a fost relatată de Reuters, iar semnarea documentului vine după o vizită oficială a premierului norvegian la Paris, desfășurată cu o zi înainte.

Motivele din spatele deciziei: Rusia și tensiunile din Europa

Autoritățile de la Oslo au explicat că decizia este strâns legată de actualul context de securitate din Europa, marcat de tensiuni tot mai mari și de reînarmarea Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear.

„Facem acest lucru având în vedere situația de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea la scară largă a Rusiei, tot în domeniul nuclear, și faptul că aceasta poartă un război de amploare împotriva unei alte țări europene”, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Støre.

Norvegia, stat cu aproximativ 5,6 milioane de locuitori, este membră NATO, dar nu face parte din Uniunea Europeană. Țara are și o poziție geostrategică sensibilă, având frontieră directă cu Rusia în regiunea arctică, ceea ce îi amplifică vulnerabilitățile de securitate.

Extinderea umbrelei nucleare franceze în Europa

Franța își consolidează în ultimii ani rolul de actor nuclear european printr-o strategie de „descurajare avansată”, care presupune protejarea nu doar a propriului teritoriu, ci și a partenerilor europeni.

În acest context, Parisul a propus încă din luna martie extinderea umbrelei sale nucleare către mai multe state din Europa. Ideea implică, în termeni strategici, faptul că un atac nuclear asupra unui stat protejat ar putea declanșa un răspuns nuclear din partea Franței.

Norvegia se alătură astfel altor state care au intrat în această zonă de cooperare extinsă, precum Polonia și Lituania. Discuții și poziții favorabile au apărut și în alte capitale europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitatea regională.

Discuții în Europa despre armament nuclear și descurajare

Subiectul prezenței armelor nucleare în Europa devine tot mai prezent în dezbaterile politice. Unele state nu exclud scenarii în care armament nuclear aliat ar putea fi dislocat pe teritoriul lor, în funcție de deciziile NATO și de planurile de apărare colectivă.

În Estonia, de exemplu, ministrul de externe Margus Tsahkna a declarat că țara sa nu respinge ideea prezenței armelor nucleare aliate, dacă acest lucru ar fi necesar pentru securitatea colectivă.

„Nu suntem împotriva desfășurării de arme nucleare pe teritoriul nostru. Nu avem o doctrină care ar exclude acest lucru dacă NATO consideră necesar, în conformitate cu planurile noastre de apărare, să desfășoare, de exemplu, arme nucleare pe teritoriul nostru”, a precizat oficialul eston.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz a exclus dezvoltarea unor arme nucleare proprii, dar a sugerat că Berlinul ar putea găzdui arme nucleare franceze sau britanice, în cadrul unor acorduri de securitate extinsă.

România și poziția prudentă în fața noii arhitecturi nucleare

În acest context european tot mai complex, România nu a anunțat o decizie privind o eventuală includere în mecanismul extins al umbrelei nucleare franceze.

Președintele Nicușor Dan a subliniat însă că România beneficiază deja de protecția oferită de NATO și Statele Unite în materie de descurajare nucleară.

„În primul rând, România, ca toate ţările în NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite. Acesta este primul lucru. Apoi, ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianţei. Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a declarat șeful statului.

Acesta a mai precizat că parteneriatul strategic cu Franța continuă să se dezvolte pe mai multe niveluri, fără a oferi însă detalii suplimentare privind o eventuală extindere în zona nucleară.

„Noi, după cum ştiţi, avem un parteneriat strategic cu Franţa, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere şi mă opresc aici”, a adăugat președintele.