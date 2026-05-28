Un tânăr de 21 de ani a căzut de pe un bloc dezafectat din Deva, după ce a amenințat că se sinucide. Negociatorii au intervenit o oră

Un tânăr de 21 de ani se află în stare gravă la spital, după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc dezafectat din Deva, joi dimineață, în timp ce amenința că se aruncă în gol.

Incidentul a avut loc în jurul orei 09:30, când Poliția Municipiului Deva a fost sesizată că bărbatul urcase pe acoperișul clădirii și amenința că își va pune capăt zilelor. La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției, Jandarmeriei și ISU Hunedoara, inclusiv echipa de negociatori a IPJ Hunedoara.

Negociatorii au purtat discuții cu tânărul timp de aproximativ o oră, folosind tehnici specifice pentru a-l convinge să renunțe la gestul său. Cu toate acestea, la un moment dat, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut în gol de pe marginea acoperișului.

Un echipaj al Ambulanței l-a preluat și l-a transportat de urgență la Spitalul Județean din Deva, unde primește îngrijiri de specialitate, starea sa fiind gravă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările care l-au determinat pe tânăr să urce pe acoperișul blocului dezafectat.