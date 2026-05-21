Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan după declarațiile despre proiectul de la Doicești: „Nu are dreptul să facă astfel de lucruri”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur după declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan legate de proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești. Grindeanu susține că astfel de poziții publice afectează imaginea Nuclearelectrica și pot avea efecte inclusiv asupra piețelor financiare și asupra relației României cu partenerii strategici ai Statelor Unite.

Tensiunile au apărut după ce Ilie Bolojan a declarat că proiectul ridică probleme serioase de fezabilitate și că investițiile făcute până acum nu au dus la un rezultat viabil. Premierul interimar a afirmat că sute de milioane de dolari au fost cheltuite pentru terenuri, documentații și studii, în condițiile în care investiția finală ar necesita miliarde de euro, iar energia produsă ar avea un cost mai mare decât prețul pieței.

Grindeanu: „Nu are dreptul să pună sub semnul întrebării proiecte strategice”

Sorin Grindeanu a spus că declarațiile făcute de Ilie Bolojan riscă să afecteze inclusiv parteneriatele strategice ale României.

„Prin aceste luări de poziție slăbește puterea unei companii naționale, cum e Nuclearelectrica, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe burse. Fluctuații ale acțiunilor, nu doar la Nuclearelectrica, pe care le-am văzut în aceste zile, ci și a partenerilor Nuclearelectrica de pe burse cotate pe burse din afara lumii. Trebuie să înceteze cu aceste luări de poziție și să înțeleagă că câteva zile, cât mai e un premier demis, care conduce un guvern interimat, nu are dreptul să facă lucruri de acest fel și să pună sub semnul întrebării, așa cum a spus, proiecte strategice și parteneriate strategice ale țării noastre”, a declarat liderul PSD.

Acesta a mai spus că proiectele strategice nu pot fi abandonate printr-o simplă declarație politică și că investiția trebuie analizată în continuare.

„Eu am avut o discuție cu directorul general de la Nuclearelectrica. Lucrurile sunt în desfășurare. Eu cred că dânsul nu poate să explice pe larg în ce stadii sunt aceste proiecte, dar în niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coș așa printr-o declarație scurtă a unui prim-ministru demis”, a mai afirmat Grindeanu.