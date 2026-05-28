Trump amenință pe bandă rulantă. Una din 13 țări din lume au căzut sub tirurile președintelui SUA, conform unei analize

Președintele american Donald Trump ar fi amenințat, ar fi lăsat deschisă posibilitatea unor atacuri sau chiar ar fi ordonat acțiuni militare împotriva a aproximativ 15 state în timpul mandatelor sale — adică aproape una din 13 țări din lume, potrivit unui raport recent.

Analiza citată susține că lista țărilor vizate a fost extinsă recent după declarațiile făcute de Trump privind Oman, într-un context tensionat legat de controlul asupra Strâmtorii Hormuz.

Amenințarea care a declanșat controverse: „vor trebui să fie loviți”

Potrivit relatărilor din presă, Trump a făcut comentarii în cadrul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, unde a avertizat că Oman ar putea deveni țintă a unor acțiuni militare dacă se implică alături de Iran în administrarea Strâmtorii Ormuz.

„Oman se va comporta ca toți ceilalți, sau va trebui să îi bombardăm”, ar fi spus președintele american în timpul discuțiilor.

Declarația a fost făcută într-un cadru informal, fără anunțarea unei politici oficiale, însă a fost interpretată ca parte a unui tipar mai larg în care amenințările cu forța militară apar frecvent în discursul său public.

Oman, adăugat pe o listă de 15 state vizate

Conform raportului CNN, Oman ar fi cel puțin al 15-lea stat vizat de Trump fie prin amenințări directe, fie prin declarații în care nu a exclus acțiuni militare, fie prin intervenții armate efective.

O mare parte dintre aceste situații ar fi avut loc în primele 16 luni ale celui de-al doilea mandat, deși unele se întind și pe primul mandat.

Printre țările menționate în analiză se află Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela și Yemen — state în care au avut loc lovituri militare americane în această perioadă. Unele dintre acestea au fost vizate și anterior.

Lovituri militare și operațiuni în mai multe regiuni ale lumii

Raportul indică faptul că unele acțiuni militare ar fi vizat ținte specifice, precum grupări armate sau infrastructuri considerate strategice, nu neapărat guvernele statelor respective.

În același timp, sunt menționate și operațiuni navale împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific, unde ar fi fost lovite zeci de ambarcațiuni și ar fi existat numeroase victime.

Pe lângă acestea, Trump ar fi menționat sau ar fi lăsat deschisă posibilitatea unor acțiuni împotriva unor state precum Canada, Columbia, Cuba, Mexic, Panama sau chiar teritoriul Groenlandei.

Europa, America și Orientul Mijlociu în aceeași ecuație

Analiza CNN susține că aceste declarații și acțiuni acoperă patru continente populate: Africa, Asia, America de Nord și America de Sud. În unele interpretări, inclusiv Danemarca este considerată afectată indirect prin referirile la Groenlanda, teritoriu aflat în componența sa.

Orientul Mijlociu apare ca una dintre cele mai frecvent vizate regiuni, cu cinci state menționate în diverse contexte: Iran, Irak, Oman, Siria și Yemen.

De asemenea, raportul indică faptul că unele dintre țările vizate ar fi fost asociate și cu scenarii de influență sau control american, nu doar cu amenințări militare directe.

Discuții despre extindere teritorială și influență

În anumite cazuri, declarațiile lui Trump ar fi depășit simpla amenințare militară, intrând în zona unor posibile extinderi de influență sau control strategic.

Conform raportului, cinci dintre statele menționate ar fi fost asociate în diverse momente cu ideea unor posibile schimbări de statut sau influență americană, inclusiv Canada, Cuba, Groenlanda, Panama și Venezuela.

Aceste referiri au alimentat dezbaterile internaționale privind direcția politicii externe americane și utilizarea frecventă a discursului de forță în relațiile internaționale.