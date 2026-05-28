15 copii au murit într-un incendiu la un internat din Kenya. Focul a izbucnit în miez de noapte

Un incendiu devastator a ucis cel puțin 15 eleve în noaptea de miercuri spre joi, după ce flăcările au cuprins un dormitor al internatului Școlii Utumishi din Nakuru, oraș situat la 120 de kilometri de capitala Nairobi.

Focul a izbucnit în jurul orei 1:00 dimineața, extinzându-se rapid. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a stinge incendiul și a evacua celelalte eleve din campus. Numărul răniților rămâne necunoscut, potrivit autorităților locale, iar cauza tragediei nu a fost încă stabilită, conform The Independent .

„Este o situație dureroasă și tristă”, a declarat șeful poliției, Masoud Mwinyi.

Un șir de tragedii similare

Kenya are un istoric sumbru al incendiilor în școli. Cel mai grav astfel de incident din istoria recentă a țării datează din 2001, când 67 de elevi au murit într-un internat din Machakos.

Mai recent, în 2024, un incendiu izbucnit într-o școală din centrul țării a provocat moartea a 21 de elevi, autoritățile declarând trei zile de doliu național.