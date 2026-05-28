Suspectul dublei crime din Târgu Jiu avea în cameră un altar satanist și își tatuase „Lucifer” pe piept

Cazul care a îngrozit Târgu Jiu continuă să scoată la iveală detalii tot mai tulburătoare despre viața lui Alexandru Marinescu, un bărbat de 39 de ani care și-a ucis fratele și bunica, după care și-ar fi pus capăt zilelor.

Ancheta scoate în evidență un profil complex, marcat de probleme personale, episoade de instabilitate și un trecut descris de apropiați ca fiind „întunecat”.

Potrivit informațiilor apărute din anchetă și din relatările localnicilor, bărbatul era cunoscut atât ca pictor, cât și ca tatuator, absolvent al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Pe corpul său avea însă un detaliu care a atras atenția anchetatorilor și opiniei publice: cuvântul „Lucifer” tatuat pe piept.

Probleme psihice, internări și un comportament considerat „ciudat” de vecini

Surse din anchetă susțin că Alexandru Marinescu ar fi avut în trecut probleme psihice, fiind internat la un moment dat într-un spital de psihiatrie. Aceste informații sunt completate de mărturiile vecinilor, care descriu un comportament schimbat în ultimii ani și episoade tot mai frecvente de instabilitate.

Localnicii spun că bărbatul era cunoscut în zonă și pentru consum de substanțe interzise, iar comportamentul său devenise tot mai imprevizibil. În același timp, camera în care locuia a fost transformată într-un adevărat altar dedicat diavolului, cu simboluri și obiecte care i-au șocat inclusiv pe anchetatori, scrie As in Gorj .

Mai mult, numele lui Alexandru Marinescu apare și într-un dosar instrumentat de DIICOT, detaliu care ridică noi semne de întrebare asupra trecutului său.

Artist cunoscut, dar marcat de depresie și probleme de familie

Dincolo de aspectele controversate, bărbatul era descris de unii cunoscuți ca un artist talentat, apreciat în mediul artistic atât în Gorj, cât și în afara țării. După finalizarea studiilor universitare, viața sa ar fi luat o turnură dificilă, mai ales după divorțul de soție, moment în care ar fi intrat într-o perioadă de depresie.

În aceeași locuință trăiau și fratele său, Vlad Marinescu, în vârstă de 40 de ani, și bunica lor de 83 de ani. Vecinii spun că tensiunile din familie erau frecvente și că disputele verbale erau aproape constante de-a lungul anilor.

Un martor a povestit că încerca de mult timp să o convingă pe bunică să ia măsuri din cauza conflictelor repetate din casă, însă aceasta ar fi refuzat, din dorința de a-și proteja familia.

Tensiuni în familie și o tragedie anunțată de conflicte repetate

Potrivit relatărilor din anchetă și ale vecinilor, în locuință existau de mult timp certuri și neînțelegeri, iar situația părea să se agraveze în timp. Fratele mai mare, Vlad, revenise recent din străinătate pentru a-și sprijini familia și era descris ca fiind persoana care încerca adesea să calmeze conflictele.

Anchetatorii au găsit urme care indică posibile episoade de violență în apartament, iar ancheta încearcă acum să reconstituie exact succesiunea evenimentelor dinaintea tragediei.

Situația familiei era complicată și de relațiile tensionate dintre membrii extinși, existând informații că mama celor doi frați ar fi avut, la rândul ei, conflicte cu bunica și ar fi existat chiar un ordin de protecție emis în trecut.

Apel la 112 și momentul dinaintea tragediei

Surse din anchetă susțin că, înainte de incident, bunica ar fi apelat numărul de urgență 112, după care ar fi părăsit locuința. Mama celor doi frați nu se afla în apartament în momentul producerii tragediei.

O vecină care o ajuta frecvent pe bătrână a declarat pentru TVR că în locuință conflictele erau aproape zilnice, iar situația era cunoscută în comunitate de mult timp.

„Se certau continuu, de 13 ani de când a murit soțul doamnei…”, a povestit aceasta, descriind o tensiune constantă în familie.

Descoperirea șocantă făcută de autorități

Tragedia a ieșit la lumină după ce reprezentanții asociației de locatari au observat că bătrâna nu mai răspundea și au alertat autoritățile. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului, unde au descoperit o scenă descrisă de anchetatori drept una dintre cele mai dificile întâlnite în județ.

În apartament au fost găsiți decedați cei trei membri ai familiei: Alexandru Marinescu, fratele său și bunica.

Potrivit unor surse din anchetă, după comiterea faptelor, bărbatul și-ar fi provocat singur răni fatale. Criminaliștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate dinamica evenimentelor și motivele care au dus la această tragedie de proporții.