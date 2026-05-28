Luptător român de kickboxing, arestat într-un dosar de pedofilie. Sportivul ar fi racolat o fetiță de 12 ani pe internet

David Țăruși, unul dintre cei mai apreciați luptători de kickboxing din Banat, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile într-un dosar de pornografie infantilă. Sportivul ar fi racolat victimele din mediul online.

Cazul a ieșit la iveală pe 22 mai, când Țăruși ar fi trebuit să participe la gala „Noaptea spartanilor”, organizată în Sala Sporturilor din Deva, unde urma să lupte împotriva hunedoreanului Andrei Vesa. Luptătorul nu a mai ajuns la eveniment, întrucât poliția îl ridicase deja cu o zi înainte.

O fetiță de 12 ani, convinsă să se filmeze

Țăruși ar fi intrat în contact online cu o minoră de 12 ani, pe care a convins-o să se dezbrace și să se filmeze. Imaginile au fost ulterior distribuite și altor persoane. Anchetatorii susțin că acesta nu a fost un caz izolat, sportivul încercând în mod repetat să abordeze minore pe internet.

Inițial reținut pentru 24 de ore, Țăruși a fost arestat preventiv a doua zi și pus sub acuzare pentru pornografie infantilă.

Luptătorul se remarcase în lumea sporturilor de contact după participarea la gala „Dynamite Fighting Show”, promoția deținută de Cătălin Moroșanu.