Crin Antonescu critică „timiditatea nefirească” a PSD: „A devenit aproape comic cum probabil președintele va face o propunere”
Crin Antonescu, fost lider PNL, a criticat joi atitudinea PSD în criza politică generată de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, afirmând că social-democrații dau dovadă de o „timiditate nefirească” așteptând ca președintele Nicușor Dan să facă primul pas în desemnarea unui premier.
A devenit aproape comic cum la fiecare sfârșit de săptămână toată lumea se pregătește și zice 'mâine vor avea loc consultări, probabil președintele se va pronunța, va face o propunere'. După aceea, luni au loc consultări formale sau informale, dar de marți încolo se așteaptă și pe miercuri se anunță că probabil săptămâna viitoare”, a declarat Antonescu la TVRInfo.
Crin Antonescu: „PSD-ul dă dovadă de o timiditate nefirească"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2025 consideră că partidul condus de Sorin Grindeanu trebuia să acționeze decisiv încă din 6 mai, ziua în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost adoptată în Parlament cu voturile PSD și AUR.
„De la PSD mă așteptam – atâta vreme cât a inițiat și a câștigat o moțiune de cenzură, împreună cu AUR – ca din ziua de 6 mai să preseze președintele să se grăbească și să spună clar: guvernul din care noi ne-am retras nu era bun, l-am dat jos și astăzi propunem următoarea variantă.
Sau, în orice caz, cerem mandatul de premier pentru a încerca, în calitate de cel mai mare partid din Parlament să formăm o majoritate. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, PSD-ul dă dovadă de o timiditate, ca să fiu elegant, care mie mi se pare nefirească și ne pune să așteptăm propunerea președintelui”, a declarat Crin Antonescu.
