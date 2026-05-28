Convoi de motocicliști, lovit în plin de un autoturism, la ieșirea din Timișoara - FOTO
Accident cu un convoi de motociclete
Accident grav, joi dimineață, la ieșirea din Timișoara spre Cenad, unde un autoturism a lovit în plin un convoi de cinci motociclete. Impactul a proiectat primul motor în celelalte vehicule, rănind doi motocicliști.
La fața locului au intervenit rapid pompierii, echipaje SMURD și ambulanțe. ISU Timiș a anunțat că victimele, un bărbat și o femeie trecuți de 60 de ani, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, fiind conștienți și cooperanți, potrivit presei locale.
Polițiștii au stabilit că șoferul autoturismului nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de convoiul de motocicliști. Testele de alcoolemie pentru toți conducătorii implicați au ieșit negative.
Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
