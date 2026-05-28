Concertul Iron Maiden modifică traficul în zona Arenei Naționale. Liniile STB care vor circula pe trasee deviate

Concertul susținut de trupa britanică Iron Maiden pe Arena Națională, joi, 28 mai 2026, aduce modificări importante în traficul rutier și în circulația transportului public din zonă.

Începând cu ora 15:00, traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul Basarabia, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Chișinău și Câmpia Libertății, precum și pe Bulevardul Pierre de Coubertin.

Linii deviate

Din cauza acestor restricții, mai multe linii STB vor circula pe trasee modificate:

Liniile 85, 90, 104, 143, 640

Linia de noapte N109

Program prelungit

Pentru a facilita deplasarea spectatorilor după concert, STB prelungește programul de circulație al liniilor 1, 10, 85, 90 și 104.

Stația „Piața Hurmuzachi”, situată pe Bulevardul Basarabia, pe sensul spre Calea Călărașilor, va fi mutată temporar pe Calea Călărașilor, după intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu, pentru liniile 640 și N109.

Autoritățile recomandă utilizarea transportului în comun pentru a evita aglomerația din zonă.