Un bivol albinos botezat „Donald Trump” face senzație pe rețelele sociale în Bangladesh. Oamenii îl aseamănă cu liderul american - VIDEO

Un bivol albinos din Bangladesh a devenit o adevărată atracție pe rețelele sociale după ce a fost botezat „Donald Trump”, din cauza coamei sale blonde care amintește de părul fostului președinte american.

Animalul, care cântărește aproximativ 700 de kilograme, este crescut la o fermă din Narayanganj, în apropiere de capitala Dacca, iar în ultimele săptămâni sute de oameni au venit să îl fotografieze înainte de sacrificiul programat la finalul lunii, cu ocazia sărbătorii Eid al-Adha.

Proprietarul spune că numele a fost ales din cauza „părului blond”

Proprietarul bivolului, Zia Uddin Mridha, a povestit că fratele său mai mic i-a pus numele „Donald Trump” din cauza coamei blonde și stufoase a animalului. Pentru ca aspectul său să fie păstrat, bivolul este spălat și periat zilnic, iar imaginile cu el au devenit virale în Bangladesh.

„Singurul lux de care se bucură este să se scalde de patru ori pe zi”, a spus fermierul.

Animalul a atras influenceri și curioși din toată zona

De mai bine de o lună, influenceri, copii și localnici merg la fermă pentru a vedea bivolul albinos, considerat extrem de rar din cauza lipsei de melanină.

„Sincer, bivolul seamănă cu preşedintele Donald Trump”, a spus unul dintre vizitatori, venit împreună cu mai mulți prieteni pentru a vedea animalul.

Fermierul spune însă că bivolul este foarte blând și nu se comportă diferit față de celelalte animale din grajd.

Fermierul spune că îi va fi greu să se despartă de animal

Bangladesh se pregătește pentru Eid al-Adha, una dintre cele mai importante sărbători religioase musulmane, când milioane de animale sunt sacrificate.

Cu câteva zile înainte de eveniment, proprietarul spune că deja îi este greu să se gândească la despărțire.

„Sunt trist - am avut grijă de el timp de un an, iar el ne-a adus atâta notorietate”, a spus fermierul.

„O să-mi lipsească Donald Trump, dar acesta este chiar spiritul sărbătorii Eid al-Adha: a face un sacrificiu”, a adăugat el.