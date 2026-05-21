Criză uriașă într-una dintre cele mai bogate țări. Qatarul, lovit puternic de războiul din Orient

Qatarul, una dintre cele mai bogate țări din lume, începe să simtă puternic efectele războiului din Orientul Mijlociu. Conflictul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz au lovit direct exporturile de gaze naturale, principala sursă de bani a statului din Golf, iar analiștii avertizează că Doha poate pierde până la 60 la sută din venituri.

Consecințele războiului din Orient

Specialiștii spun că pierderile ajung deja la miliarde de dolari, iar economia ar putea intra într-o perioadă extrem de dificilă.

În timp ce instalațiile energetice au fost atacate cu rachete și drone, turismul și investițiile străine încep și ele să se prăbușească.

În marile orașe din Qatar, comercianții se plâng că numărul turiștilor s-a redus vizibil, iar unele companii și-au retras deja angajații din regiune.