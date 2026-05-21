SUA consolidează lupta împotriva pescuitului ilegal pentru protejarea competitivității industriei americane

Pe 20 mai, Secretarul de Stat Adjunct Christopher Landau a anunțat prima utilizare a unui nou instrument în cadrul abordării globale mai ferme a Departamentului pentru protejarea industriei pescuitului american și a resurselor piscicole mondiale. Departamentul ia măsuri pentru impunerea de restricții de viză asupra a 26 de cetățeni străini responsabili de, complici la, care facilitează sau beneficiază de pe urma pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și a activităților conexe acestuia.

Această mișcare reprezintă un pas semnificativ spre eliminarea impunității pentru persoanele asociate cu pescuitul INN și îndeplinirea promisiunii pe care Președintele Trump a făcut-o poporului american prin Ordinul său Executiv din 2025 privind Restaurarea Competitivității Pescuitului American. Așa cum a anunțat Secretarul Adjunct pe X, printre acțiunile întreprinse împotriva acestor persoane, Administrația Trump a revocat vizele fostului oficial argentinian Pablo Ferrara pentru activități corupte care au facilitat pescuitul INN și au subminat accesul echitabil pe piață al pescarilor americani, precum și ale cetățeanului mexican Jose Ali Amador pentru recoltarea ilegală a unei specii de pești pe cale de dispariție, alimentând operațiuni de trafic de-a lungul frontierei americane.

Statele Unite și orice altă țară care practică pescuitul trebuie să își gestioneze eficient resursele piscicole, iar acțiunile acestor persoane care caută să ignore regulile pentru câștig pe termen scurt și interes personal, în detrimentul consumatorilor și producătorilor americani, trebuie să înceteze. Prin aceste restricții de viză transmitem un mesaj clar: persoanele care caută să se îmbogățească prin pescuit INN nu sunt binevenite în Statele Unite.