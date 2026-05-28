Vameșii protestează din cauza noii legi a salarizării. Haos la punctele de trecere a frontierei, timpii de așteptare pot crește

Sursă: realitatea.net

Sindicaliștii din vamă au declanșat, joi, acțiuni de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Din acest motiv, controalele vor fi mai dese și mai riguroase, ceea ce poate duce la ccreșterea timpilor de așteptare la frontieră.

Protestul va consta în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controale amănunțite asupra documentelor și mărfurilor prezentate atât la frontieră dar și la interior, a transmis sindicatul Meridian, într-un comunicat

„Măsurile ce vor fi aplicate de către angajați sunt determinate de nemulțumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar și de condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum și de lipsa unui dialog normal și instituțional cu factorii decizionali , avertizează Sindicatul.

Sindicatul a avertizat conducerea Autorității Vamale Române în legătură cu posibilitatea inițierii unui conflict de muncă la nivelul acestei instituții, prin declanșarea unei greve de avertisment și a celei generale.