A fost semnat primul contract din SAFE pentru drumuri. Segmentul de autostradă va reduce blocajele și accidentele de pe una dintre cele mai riscante șosele din România

Un pas important pentru infrastructura rutieră din România a fost făcut joi, după ce a fost semnat primul contract pentru Autostrada Unirii finanțat prin programul european SAFE.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că proiectul marchează o etapă esențială pentru conectarea Moldovei la rețeaua europeană de transport.

Contractul vizează proiectarea și execuția tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos, parte din sectorul moldovean al Autostrăzii A8.

Un tronson de 27 km care ar trebui să schimbe traficul din zonă

Segmentul de autostradă va avea o lungime de aproximativ 27 de kilometri și este considerat esențial pentru reducerea blocajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și riscante șosele din regiunea Moldovei.

Autoritățile susțin că acest tronson va contribui direct la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței rutiere pe o rută intens folosită de șoferi.

Investiție de aproape 5 miliarde de lei și asociere de constructori mari

Contractul a fost atribuit asocierii SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, una dintre cele mai cunoscute structuri de constructori din zona infrastructurii mari din România și din regiune.

Valoarea investiției se ridică la 4,87 miliarde de lei, fără TVA, iar durata totală de implementare este de 46 de luni.

Lucrări prioritare și conexiuni strategice cu alte autostrăzi

Un element important al proiectului este realizarea în regim prioritar, în maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri. Acesta va asigura legătura rapidă între Autostrada A8, DN2 și Autostrada A7 Bacău – Pașcani.

Oficialii susțin că această conexiune este esențială pentru integrarea rețelei rutiere din Moldova în coridoarele europene de transport.

Poduri, tuneluri și noduri rutiere pe traseu

Proiectul tehnic prevede lucrări complexe de infrastructură, incluzând 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri.

De asemenea, vor fi construite 4 tuneluri, însumând 1,7 kilometri, precum și 3 noduri rutiere importante în zonele Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Autoritățile consideră că acest tronson reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din regiune, atât prin complexitate, cât și prin impactul asupra mobilității din Moldova.