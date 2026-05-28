Primarul Chișinăului, dat afară din Parlamentul Moldovei, după ce a dat buzna în plen - VIDEO

Ion Ceban, primarul Chișinăului, a provocat un incident joi în Parlamentul Republicii Moldova, după ce a pătruns în sala de plen fără a fi invitat, perturbând desfășurarea ședinței. Deputații și ofițerii SPPS au încercat să-l conducă pe edil în spațiul rezervat publicului.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat gestul primarului drept o „provocare” și i-a rugat pe deputați să nu reacționeze. Cu toate acestea, atmosfera s-a încins rapid, sala transformându-se în scurt timp într-un schimb dur de replici.

Ce a urmărit Ceban

Primarul a declarat că a venit în plen pentru a susține un discurs despre situația profesorilor din Chișinău și despre reforma administrativă promovată de autorități, pe care a catalogat-o drept „grăbită, urâtă, făcută fără discuții cu oamenii". Ceban a acuzat guvernarea de o „preluare abuzivă" a unor instituții din Capitală și a susținut că a fost atacat înainte de a apuca să se îndrepte spre tribună, potrivit presei din Moldova.

Reacțiile deputaților

Deputatul Vasile Grădinaru a publicat un videoclip pe rețelele sociale, îndemnându-l pe edil să se întoarcă la Primărie și să se ocupe de transport public și canalizare. La rândul său, deputatul PAS Radu Marian a lansat acuzații grave, declarând că „nu îi poate explica altfel comportamentul” și că episodul demonstrează că „Chișinăul nu mai are primar”.

În cele din urmă, Ion Ceban a fost scos în brațe din sala Parlamentului, la indicația lui Igor Grosu.