Scene violente într-un liceu din București: un elev de 16 ani a fost atacat cu un cuțit de un adolescent de 18 ani

Sursă: Realitatea.net

Un elev de 16 ani a fost agresat în curtea unei unități de învățământ din Sectorul 1 al Capitalei, după ce un tânăr de 18 ani ar fi pătruns în incinta școlii având asupra sa un obiect tăietor-înțepător. Incidentul s-a petrecut în prezența mai multor elevi, iar victima a ajuns ulterior la spital cu leziuni traumatice.

Polițiștii Secției 5 s-au sesizat din oficiu în acest caz, după ce, în seara zilei de 26 mai, personalul medical al unui spital a anunțat că un minor de 16 ani s-a prezentat la camera de gardă și susține că a fost agresat fizic. În urma verificărilor făcute de anchetatori, s-a stabilit că incidentul ar fi avut loc în jurul orei 12:00, când tânărul de 18 ani ar fi intrat în curtea liceului și l-ar fi amenințat pe adolescent cu un cuțit. În același context, agresorul l-ar fi lovit în repetate rânduri pe elevul de 16 ani, după care a plecat din zonă. Totul s-ar fi petrecut în fața mai multor colegi ai victimei, care au asistat la scenele violente.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii au continuat cercetările, iar miercuri, 27 mai, suspectul a fost identificat și dus la audieri în baza unui mandat de aducere. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ancheta este continuată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru lovire sau alte violențe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția anunță controale și activități preventive în școli

Poliția Capitalei a transmis că desfășoară constant activități preventive în unitățile de învățământ și în apropierea acestora, pentru prevenirea faptelor violente și a introducerii obiectelor periculoase în școli. Acțiunile vizează atât patrulări și controale în zonele din jurul școlilor, cât și sesiuni de informare dedicate elevilor, profesorilor și părinților, privind consecințele comportamentelor violente și modalitățile de sesizare a faptelor antisociale.