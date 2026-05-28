Cutremur juridic de la un fost judecător CCR: guvernul demis nu mai poate iniția legi. Ce se întâmplă cu Legea salarizării

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, lansează un avertisment dur în contextul discuțiilor legate de noua lege a salarizării unitare. Acesta susține că un guvern demis nu mai are competența de a iniția proiecte de lege, ci doar de a asigura conducerea curentă a administrației.

Declarațiile vin pe fondul dezbaterilor intense din spațiul public privind forma și impactul noii legi a salarizării, care a generat deja reacții și controverse în mai multe domenii bugetare.

Guvernul demis nu mai poate iniția legi

Augustin Zegrean afirmă că Executivul aflat în situație de interimat sau demis nu mai are dreptul de a promova proiecte legislative către Parlament.

„Acest guvern nu poate să întocmească proiecte de lege și să înainteze proiectul de lege Parlamentului, pentru că nu intră în atribuțiile lui. Acest guvern nu mai poate să facă legi. Acest guvern poate să asigure doar conducerea operativă a administrației țării”, a declarat fostul judecător CCR la TVR.

Afirmațiile sale pun sub semnul întrebării ritmul în care ar putea fi avansată noua lege a salarizării în actualul context politic.

De ce Curtea Constituțională nu poate interveni în acest moment

Zegrean a explicat și de ce Curtea Constituțională nu are, în acest stadiu, competența de a analiza proiectul de lege privind salarizarea.

Potrivit acestuia, CCR se poate pronunța doar asupra unei legi adoptate de Parlament, nu asupra unui proiect aflat încă în faza de discuție sau elaborare.

„Curtea Constituțională nu poate să spună dacă e bună legea salarizării sau nu e bună. Câtă vreme legea nu este trecută de Parlament, Curtea Constituțională nu are ce să spună”, a precizat Zegrean.

El a adăugat că, după adoptarea unei eventuale forme finale, legea ar putea fi supusă controlului de constituționalitate înainte de promulgare, dacă este sesizată în acest sens.

Cum poate ajunge totuși legea în Parlament

Fostul judecător CCR a mai explicat că, deși Guvernul demis nu poate trimite direct proiectul în Parlament, documentul poate fi preluat și transformat în inițiativă legislativă de către parlamentari.

„Dacă o să o facă, vom vedea atunci. Sigur, e bine că ei se pregătesc din timp, că vorbesc despre asta înainte de a se produce evenimentul”, a mai spus Zegrean.

Acesta a subliniat că dezbaterile din această etapă pot fi utile, deoarece după adoptarea unei legi, modificările devin mult mai dificile.