ONG-urile au blocat defrișările pentru hidrocentrala strategică de la Răstolița

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv suspendarea defrișării a peste 30 de hectare de pădure din Munții Călimani, într-un dosar care vizează hidrocentrala de la Răstolița, proiect considerat de autorități drept prima mare hidrocentrală construită după Revoluție. Decizia vine după procesul deschis de două ONG-uri de mediu împotriva Guvernului și a companiei Hidroelectrica, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit informațiilor apărute pe portalul instanțelor, judecătorii au menținut suspendarea lucrărilor de defrișare necesare pentru continuarea investiției. Zona vizată se află în aria Munților Călimani, într-un perimetru aflat sub protecție naturală.

ONG-urile care au contestat proiectul au susținut în instanță că există probleme legate de acordul de mediu și de impactul asupra habitatelor protejate. Mai exact, organizațiile reclamă faptul că lucrările ar afecta ecosistemele din zonă și că procedurile de avizare nu ar respecta toate condițiile impuse pentru ariile naturale protejate.

Defrișarea celor peste 30 de hectare era considerată esențială pentru continuarea proiectului hidroenergetic. Este important însă că decizia ÎCCJ se referă strict la suspendarea defrișărilor. Separat, există un alt proces care privește construcția și finalizarea efectivă a hidrocentralei de la Răstolița. Așadar, proiectul nu este anulat în acest moment, însă decizia instanței complică semnificativ continuarea lucrărilor, în condițiile în care suprafața pentru care era necesară defrișarea reprezenta o parte importantă a investiției.

Autoritățile au prezentat în repetate rânduri hidrocentrala de la Răstolița drept o investiție strategică pentru sistemul energetic național. Proiectul este realizat de Hidroelectrica și era văzut ca unul dintre puținele mari proiecte hidroenergetice începute înainte de 1989 și împinse spre finalizare în ultimii ani. Discuțiile din jurul proiectului au împărțit însă opiniile între nevoia de creștere a producției de energie și protejarea mediului în zonele naturale sensibile.