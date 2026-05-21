Iranul refuză să trimită în străinătate uraniul îmbogățit, în ciuda presiunilor SUA și Israelului

Sursă: Realitatea.net

Liderul suprem al Iranului a emis o directivă prin care interzice scoaterea din țară a stocului de uraniu îmbogățit aproape de nivelul necesar fabricării unei arme nucleare. Decizia complică negocierile de pace dintre Iran, Statele Unite și Israel și vine într-un moment în care tensiunile din regiune rămân ridicate.

Potrivit unor surse iraniene de rang înalt, conducerea de la Teheran consideră că transferul uraniului în afara țării ar face Iranul vulnerabil în fața unor eventuale noi atacuri americane sau israeliene. În același timp, oficialii iranieni susțin că prioritatea lor este obținerea unor garanții clare că războiul nu va fi reluat.

Trump și Netanyahu cer eliminarea stocurilor de uraniu

Statele Unite și Israelul insistă ca orice acord de pace să includă scoaterea uraniului îmbogățit din Iran. Oficialii israelieni spun că Donald Trump le-ar fi transmis că această condiție trebuie respectată pentru ca războiul să poată fi considerat încheiat.

Israelul, SUA și statele occidentale acuză de ani de zile Iranul că urmărește dezvoltarea unei arme nucleare, mai ales după ce Teheranul a început să îmbogățească uraniul la 60%, un nivel apropiat de pragul necesar fabricării unei bombe atomice. Iranul neagă însă că ar avea un program nuclear militar, conform Reuters.com.

Iranul suspectează o nouă ofensivă militară

Sursele iraniene spun că la Teheran există suspiciuni puternice că actuala pauză a conflictului ar putea fi doar o strategie temporară înaintea unor noi lovituri aeriene americane sau israeliene. Principalul negociator iranian a afirmat că SUA pregătesc „mişcări evidente şi ascunse” pentru o nouă ofensivă. În paralel, Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă Iranul nu acceptă condițiile unui acord de pace, însă a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul mai acordă câteva zile negocierilor diplomatice.

Iranul caută alternative pentru a evita un blocaj total

Potrivit acelorași surse, una dintre variantele discutate ar fi diluarea unei părți din uraniul îmbogățit sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, fără ca materialul să părăsească teritoriul iranian.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică estima anterior că Iranul deținea peste 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, însă după atacurile asupra instalațiilor nucleare nu este clar cât din acest stoc a rămas intact.