Mark Rutte: „Multe state NATO nu cheltuiesc suficient pentru Ucraina”
Șeful NATO Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că multe state membre ale Alianței nu oferă suficient sprijin financiar Ucrainei și a cerut o dezbatere privind stabilirea unui nivel minim de ajutor pentru fiecare țară.
Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul suedez Ulf Kristersson.
Rutte spune că sprijinul este concentrat în doar câteva state
Șeful NATO a atras atenția că ajutorul acordat Ucrainei nu este distribuit echilibrat între statele membre și că o parte importantă a sprijinului vine doar din câteva țări.
„Sprijinul nu este distribuit uniform în cadrul NATO. Este concentrat asupra unui număr mic de țări, inclusiv Suedia, care depășește așteptările în sprijinul acordat Ucrainei, precum și altor țări precum Canada, Germania, Olanda, Danemarca și Norvegia”, a declarat Mark Rutte.
Acesta a adăugat că există și numeroase state membre care nu contribuie suficient la sprijinirea Kievului.
„Dar există și mulți care nu cheltuiesc suficient pentru a sprijini Ucraina”, a spus secretarul general al NATO.
