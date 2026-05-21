Bulgarii ar fi negociat ajutorul pentru SUA cu vizele pe masă

Premierul Bulgariei i-ar fi transmis lui Donald Trump că îl va ajuta în războiul cu Iranul, însă doar dacă va Statele Unite vor elimina vizele pentru bulgari. Rumen Radev spune că schimbul de favoruri a fost discutat la telefon cu președintele american și, înainte de asta, și cu secretarul pentru apărare, Pete Hegseth.

Premierul bulgar l-a sunat pe Trump

Potrivit informaților din presa internațională , guvernul bulgar le va permite avioanelor militare americane de realimentare, folosite în sprijinul operațiunilor SUA și Israel împotriva Iranului, să rămână pe teritoriul țării până la sfârșitul lunii.

Bulgarii ar fi negociat însă cu eliminarea vizelor pe masă.

Statele Unite susțin de ani buni însă că Bulgaria nu îndeplinește toate condițiile tehnice.