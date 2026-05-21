Nicușor Dan a vorbit cu premierul Estoniei după incidentul în care un F-16 românesc a doborât o dronă

Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi o convorbire telefonică cu premierul Estoniei, Kristen Michal, după incidentul în care un avion F-16 românesc a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston.

Potrivit Administrației Prezidențiale, oficialul estonian a transmis mulțumiri României pentru intervenția piloților români aflați în misiune NATO în statele baltice.

România asigură misiuni NATO în statele baltice

„Șeful Guvernului de la Tallinn a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers”, a transmis Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială a subliniat că România participă pentru a patra oară, începând din 2007, la misiunile de Poliție Aeriană NATO din statele baltice.

În actuala misiune participă șase aeronave F-16 și 101 militari români.

Pilotul român urmează să fie decorat

Incidentul a avut loc în urmă cu trei zile, în contextul unor interferențe puternice de război electronic și al alertelor repetate privind drone intrate în spațiul aerian al statelor baltice.

Acțiunea piloților români a fost apreciată și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a declarat că România poate fi mândră de intervenția militarilor săi.

Pilotul român implicat în misiune a fost propus pentru decorare oficială.

Noi alerte aeriene în regiune

Între timp, Latvia a emis joi o nouă alertă de amenințare aeriană după apariția unei drone în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au fost ridicate din nou pentru intervenție, pentru a treia zi consecutiv.