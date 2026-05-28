O fostă membră a trupei A.S.I.A, condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare. Va presta muncă în folosul comunității

Alina Crișan, cunoscută publicului ca fostă membră a trupei A.S.I.A., a fost condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Informația apare pe portalul instanțelor de judecată, iar fapta ar fi avut loc în anul 2023.

Decizia a fost pronunțată la începutul acestui an, în primă instanță, iar instanța a stabilit mai multe obligații în sarcina artistei pe durata perioadei de supraveghere.

Termen de supraveghere de doi ani și muncă în folosul comunității

Potrivit hotărârii instanței, pedeapsa de 8 luni de închisoare cu suspendare este însoțită de un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, Alina Crișan trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de autorități.

Printre acestea se numără efectuarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității, prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, respectarea programului de supraveghere și anunțarea oricăror schimbări legate de domiciliu sau loc de muncă.

„În temeiul art. 336 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., cu referire la art. 396 alin. 1, alin. 2 și alin. 10 C. proc. pen., condamnă pe inculpata CRIȘAN DIANA ALISA la pedeapsa principală de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (fapta din data de 06.12.2023). În temeiul art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei principale de 8 (opt) luni închisoare sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, termen stabilit în condițiile art. 92 din Codul penal și care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.(...)”, se arată în decizia instanței.

Sentința nu este definitivă, fiind pronunțată în primă instanță.

Cunoscută din trupa A.S.I.A. și colaborări cu Direcția 5

Alina Crișan a devenit cunoscută în muzica românească odată cu evoluția sa în trupa A.S.I.A., una dintre formațiile de succes ale anilor 2000. Ulterior, artista a colaborat și cu Direcția 5, continuându-și parcursul artistic în industria muzicală.

Într-un interviu acordat anterior publicației Click!, artista a vorbit despre plecarea din trupa A.S.I.A. și despre relația cu fostele colege.

„Nu am plecat din trupă, pur și simplu am decis toate că era momentul să ne oprim. A fost o decizie de comun acord… Am păstrat o legătură normală și frumoasă, dar nu pot spune că avem o relație de prietenie, ci una firească, de foste colege”, declara aceasta.