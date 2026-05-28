Guvernul interimar Bolojan a dat undă verde vânzării ELCEN, la o zi după ce Parlamentul a votat o lege care blochează astfel de tranzacții

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a avizat memorandumul care permite vânzarea acțiunilor ELCEN. Decizia a fost luată la doar o zi după ce în Camera Deputaților s-a votat, ca for decizional, proiectul de lege care interzice vânzarea companiilor de stat.

Potrivit notei transmise de Guvern la finalul ședinței, executivul a aprobat memorandumul privind „acordul de principiu cu privire la transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, reprezentat prin Ministerul Energiei, la Societatea Electrocentrale București S.A., către Municipiul București, în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat”.

Memorandumul are în vedere inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN, către Municipiul București, prin tranzacție.

Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare.

Decizia vine după ce, miercuri, proiectul de lege al lui Daniel Zamfir (PSD), care interzice vânzarea companiilor de stat, a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.