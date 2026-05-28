România a semnat contractul pentru drone militare. Când vor intra primele sisteme în dotarea armatei

Ministerul Apărării a parafat acordul pentru achiziția unor drone de supraveghere și recunoaștere care vor intra în dotarea Armatei Române începând cu anul 2027.

Anunțul a fost făcut de ministrul Radu Miruță, care a confirmat oficial semnarea contractului cu compania germană Quantum Systems.

Achiziția este realizată prin programul european SAFE, mecanismul de finanțare destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor europene.

România cumpără 34 de sisteme Mini UAS

Potrivit informațiilor prezentate de ministrul Apărării, contractul are o valoare de 30,7 milioane de euro fără TVA și prevede furnizarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I.

Pe lângă acestea, acordul include și 15 kit-uri Scorpion, care permit transformarea dronelor din configurație „aripă fixă” în configurație de tip multicopter.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE”, a transmis Radu Miruță pe pagina sa oficială.

Ministrul a precizat că toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în principal pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere.

Dronele vor fi asamblate integral în România

Potrivit datelor oficiale, sistemele achiziționate vor fi asamblate integral în România, în cadrul unui proiect de cooperare industrială.

Compania germană Quantum Systems este cunoscută pentru dezvoltarea de soluții militare utilizate deja în conflictul din Ucraina. Dronele produse de companie sunt folosite în operațiuni de supraveghere și recunoaștere în cadrul războiului declanșat de Rusia.

„Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România”, a mai transmis ministrul.

Contractele SAFE, sub presiunea termenului-limită

DefenseRomania anunțase încă din weekend, citând surse apropiate negocierilor, că mai multe contracte importante din programul SAFE au ajuns în faza finală și că „s-a bătut palma” pentru trei dintre ele.

Pe listă se află dronele furnizate de Quantum Systems, rachetele NSM și sistemele portabile Mistral care urmează să fie livrate de grupul european MBDA.

Toate aceste contracte sunt realizate în cooperare cu state partenere, iar termenul-limită pentru semnarea acordurilor individuale este 31 mai.

Ministrul vorbește despre tentative de blocare

Radu Miruță a afirmat că negocierile pentru unele proiecte SAFE au întâmpinat dificultăți în ultimele zile, însă autoritățile au găsit soluții pentru depășirea problemelor juridice.

„În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, în cazul acestui proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, a declarat ministrul.

Recent, Ministerul Apărării a admis oficial că există probleme în negocierile finale cu anumite companii implicate în programul SAFE, în contextul în care toate contractele trebuie semnate până la finalul acestei săptămâni.

Ce alte achiziții pregătește Armata Română

Cele 15 programe aprobate recent de Parlament includ mai multe proiecte majore de înzestrare pentru Armata Română.

Printre acestea se numără achiziția transportoarelor Piranha 5, a camioanelor IVECO, a două vedete de intervenție pentru scafandri, a două nave de patrulare de tip OPV, a mașinilor de luptă pentru infanterie, precum și a sistemelor Skynex și Skyranger.