Ucraina a lovit cartierul general al Servicilor secrete ruse din regiunea Herson ocupată. Peste 100 de militari, morți și răniți.
Atac asupra unei clădiri a Armatei ruse
Unitățile speciale Alpha ale SBU au lovit un sediu al FSB din regiunea Herson ocupată, într-o operațiune în care aproape 100 de militari ruși au fost uciși sau răniți, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.
Atacul a distrus și un sistem antiaerian Pantsir‑S1, evaluat la până la 20 de milioane de dolari, potrivit liderului ucrainean. Zelenski nu a precizat momentul exact al operațiunii, dar a transmis că loviturile Ucrainei asupra țintelor militare ruse „vor continua să își facă efectul”, scrie Kyiv Independent.
Regiunea Herson rămâne un punct strategic al frontului. Deși orașul Herson a fost eliberat în 2022, zonele de la est de Nipru sunt încă ocupate și vizate constant de atacuri ucrainene asupra infrastructurii și logisticii ruse. La începutul lunii mai, drone ucrainene au lovit și o altă instalație FSB în Crimeea ocupată.
