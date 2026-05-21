Doliu în lumea online: o influenceriță de 21 de ani a fost împușcată mortal pe stradă. Criminalii sunt căutați de poliție

Sursă: Realitatea.net

O tânără influenceriță din Brazilia și-a pierdut viața în urma unui atac armat care a șocat comunitatea locală și urmăritorii săi din mediul online. Francisca Roberta de Jesus Silva, cunoscută pe rețelele sociale drept „Robertinha”, a fost ucisă la doar 21 de ani, după ce persoane necunoscute au deschis focul asupra ei în plină stradă.

Crima a avut loc în localitatea Coelho Neto, iar autorii atacului sunt încă în libertate.

Atac violent pe o stradă din Brazilia

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Civilă din Brazilia, doi suspecți aflați pe o motocicletă s-au apropiat de tânără și au tras mai multe focuri de armă înainte de a fugi de la fața locului.

Martorii spun că influencerița ar fi încercat să scape, însă a fost lovită de mai multe gloanțe în zona capului, spatelui și picioarelor.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

O tragedie asemănătoare i-a răpit și partenerul

Moartea Franciscăi Roberta de Jesus Silva vine la doar trei ani după ce partenerul ei, Fernando Rocha Alves, a fost ucis într-un atac similar.

În februarie 2023, tânăra fusese și ea rănită în timpul acelui atac, fiind împușcată de două ori în piciorul drept, însă a supraviețuit.

După incident, aceasta s-a mutat pentru o perioadă în Nova Mutum, înainte de a reveni recent în Coelho Neto, alături de sora și o prietenă.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă cele două crime au legătură și dacă aceiași indivizi ar putea fi implicați în ambele atacuri.

Influencerița era urmărită de mii de oameni pe rețelele sociale

Francisca, cunoscută online drept Robertinha, devenise populară pe platformele sociale datorită videoclipurilor amuzante și postărilor despre viața personală și familie.

Înainte de tragedie, aceasta avea aproximativ 11.400 de urmăritori, iar după anunțul morții sale numărul fanilor a crescut semnificativ.

Mulți dintre cei care o urmăreau au transmis mesaje emoționante și au cerut autorităților să îi găsească rapid pe cei responsabili pentru crimă.

Violența rămâne o problemă majoră în Brazilia

Cazul readuce în atenție problema violenței armate din Brazilia, deși statisticile oficiale arată o scădere a numărului de omoruri în ultimii ani.

Datele publicate de Ministerul Justiției și Securității Publice din Brazilia indică faptul că în 2025 au fost înregistrate peste 34.000 de crime, mai puține comparativ cu anul anterior.

Ancheta în cazul morții influenceriței continuă, iar poliția încearcă să identifice și să captureze autorii atacului armat.