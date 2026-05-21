O fetiță de doi ani a murit după ce a fost uitată în mașină, în timpul unui val de căldură din Spania. Tatăl a uitat să o lase la grădiniță
Fetiță doi ani moartă Spania
O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost uitată accidental în mașina tatălui ei, în timpul unui episod de căldură neobișnuită pentru această perioadă. Tragedia a avut loc în localitatea Brión, din regiunea Galicia.
Copila a rămas mai multe ore în autoturism, după ce tatăl ei ar fi uitat să o ducă la grădiniță. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, bărbatul și-ar fi dus copilul mai mare la școală, însă, după un apel telefonic, a mers direct la serviciu și a lăsat fetița în mașină.
Mama a aflat după-amiază că micuța nu ajunsese la grădiniță
Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, când mama a mers să își ia copilul de la grădiniță și a aflat că fetița nu fusese adusă în acea dimineață. Părinții au sunat imediat la serviciile de urgență, iar copilul a fost transportat la un centru medical din Bertamiráns. Medicii nu au mai putut însă să o salveze. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei, iar familia primește sprijin psihologic.
Două zile de doliu în localitate
Autoritățile locale din Brión au anunțat două zile de doliu oficial în memoria fetiței.
„Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei micuței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor apropiaților ei”, au transmis reprezentanții administrației locale.
Tragedia vine în contextul unui val de căldură care afectează mai multe regiuni din Spania. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea ajunge până la 38 de grade Celsius în unele zone din sudul țării. Autoritățile spun că este vorba despre temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii mai, iar în unele regiuni ar putea fi depășite recorduri pentru această perioadă.
Citește și:
- 16:08 - România primește peste 14 milioane de euro de la UE după inundațiile devastatoare din 2025
- 15:55 - Mihail Smirnov, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Rusia, a murit într-un accident rutier: a pierdut controlul motocicletei și a intrat pe contrasens
- 15:33 - Nicușor Dan a vorbit cu premierul Estoniei după incidentul în care un F-16 românesc a doborât o dronă
- 15:12 - Mark Rutte: „Multe state NATO nu cheltuiesc suficient pentru Ucraina”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News