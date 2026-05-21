O fetiță de doi ani a murit după ce a fost uitată în mașină, în timpul unui val de căldură din Spania. Tatăl a uitat să o lase la grădiniță

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost uitată accidental în mașina tatălui ei, în timpul unui episod de căldură neobișnuită pentru această perioadă. Tragedia a avut loc în localitatea Brión, din regiunea Galicia.

Copila a rămas mai multe ore în autoturism, după ce tatăl ei ar fi uitat să o ducă la grădiniță. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, bărbatul și-ar fi dus copilul mai mare la școală, însă, după un apel telefonic, a mers direct la serviciu și a lăsat fetița în mașină.

Mama a aflat după-amiază că micuța nu ajunsese la grădiniță

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, când mama a mers să își ia copilul de la grădiniță și a aflat că fetița nu fusese adusă în acea dimineață. Părinții au sunat imediat la serviciile de urgență, iar copilul a fost transportat la un centru medical din Bertamiráns. Medicii nu au mai putut însă să o salveze. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei, iar familia primește sprijin psihologic.

Două zile de doliu în localitate

Autoritățile locale din Brión au anunțat două zile de doliu oficial în memoria fetiței.

„Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei micuței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor apropiaților ei”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Tragedia vine în contextul unui val de căldură care afectează mai multe regiuni din Spania. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea ajunge până la 38 de grade Celsius în unele zone din sudul țării. Autoritățile spun că este vorba despre temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii mai, iar în unele regiuni ar putea fi depășite recorduri pentru această perioadă.