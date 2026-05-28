Limite de viteză DN1 2026: Ce pățești dacă mergi cu 81 km/h în localitate

Viteza legală pe DN1 în 2026 rămâne un subiect fierbinte pentru șoferi, mai ales în zonele unde limitele diferă de la o localitate la alta. În timp ce unele sectoare permit 70 km/h, regula generală impune praguri stricte. Descoperă în acest articol regulile actualizate de circulație pe cel mai tranzitat drum național și ce pățești din punct de vedere legal (amenzi și puncte de penalizare) dacă te prinde aparatul radar rulând cu 80 km/h într-o zonă rezidențială sau de tranzit.

Zeci de mii de mașini tranzitează zilnic Drumul Național 1 (DN1), una dintre cele mai aglomerate și monitorizate artere din România. Dacă plănuiești să parcurgi acest traseu, trebuie să știi că limitele de viteză variază considerabil în funcție de sectorul traversat, iar Codul Rutier actualizat aduce reguli stricte și sancțiuni recalculate pentru noul an.

Conform legislației în vigoare, limitele generale de viteză pe rețeaua rutieră sunt clar stabilite: 50 km/h în localități, 90 km/h pe drumurile naționale, 100 km/h pe cele naționale europene, 120 km/h survolând drumurile expres și 130 km/h pe autostrăzi. Cu toate acestea, pe DN1 dinamica traficului impune excepții majore, iar radarele poliției—fie ele de tip pistol sau montate pe autospeciale—sunt mereu la pândă.

Care este viteza maximă permisă pe DN1?

Fiind încadrat ca Drum European (E60), DN1 îți permite în mod normal să circuli în afara localităților cu o viteză maximă de 100 km/h. Un detaliu important oferit de Codul Rutier este „toleranța” de 9 km/h: șoferii sunt sancționați doar dacă depășesc limita legală cu cel puțin 10 km/h. Asta înseamnă că, în zonele interurbane, poți rula cu până la 109 km/h fără riscul de a primi amendă.

În interiorul localităților, regula generală de 50 km/h se modifică substanțial pe DN1. Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au majorat limita la 70 km/h pe anumite sectoare, cum este tronsonul intens circulat dintre București și Ploiești. Pe aceste porțiuni, limita reală de siguranță contra radarului devine 79 km/h.

Totuși, această relaxare dispare brusc în punctele negre sau în apropierea trecerilor de pietoni, unde indicatoarele rutiere te obligă să încetinești la 50 km/h sau chiar la 30 km/h. Indiferent de statutul drumului, indicatorul stradal este cel care dictează legea.

Ce pățești dacă ești prins cu 81 km/h în localitate?

Dacă aparatul radar te înregistrează rulând cu 81 km/h într-o localitate de pe DN1, consecințele financiare și punctele de penalizare vor fi calculate exclusiv în funcție de indicatorul de viteză specific acelei zone.

Iată cele trei scenarii posibile în funcție de configurarea drumului:

Scenariul 1: Sectorul de drum cu limită de 70 km/h

Dacă viteza maximă permisă era de 70 km/h, rulând cu 81 km/h ai depășit limita cu 11 km/h. Încadrată în clasa I de sancțiuni, această abatere îți aduce 2 puncte de penalizare și o amendă de 2 sau 3 puncte-amendă.

Până la 30 iunie (punctul de amendă = 202,5 lei): Scoți din buzunar între 405 lei și 607,5 lei.

De la 1 iulie (punctul de amendă = 216,25 lei): Sancțiunea crește și devine cuprinsă între 432,5 lei și 648,75 lei.

Scenariul 2: Sectorul de drum cu limită standard de 50 km/h

În zonele unde nu există derogări și limita este de 50 km/h, o viteză de 81 km/h înseamnă o depășire cu 31 km/h. Treci într-o clasă superioară de sancțiuni, primind direct 4 puncte de penalizare și o amendă penalizată cu 6 sau 8 puncte-amendă.

Până la 30 iunie: Amenda este situată între 1.215 lei și 1.620 lei.

De la 1 iulie: Suma de plată se majorează, ajungând între 1.297,5 lei și 1.730 lei.

Scenariul 3: Zonele speciale sau trecerile de pietoni cu limită de 30 km/h

Situația devine critică dacă ești surprins cu 81 km/h pe un sector restricționat la 30 km/h. Depășirea este de 51 km/h, fapt ce atrage suspendarea imediată a permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Pe lângă reținerea carnetului, amenda aplicată este una severă, încadrată între 9 și 20 de puncte-amendă.

Până la 30 iunie: Între 1.822,5 lei și 4.050 lei.

De la 1 iulie: Între 1.946,25 lei și 4.325 lei.

Radare inteligente și monitorizare strictă pe DN1

Presiunea pe șoferii cu „talpa grea” va crește și mai mult în perioada următoare. Pentru a reduce numărul de accidente și a tempera viteza la volan, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează un proiect masiv de monitorizare.

Peste 400 de radare fixe și camere inteligente vor fi montate pe șoselele din țară, iar DN1 va fi una dintre cele mai intens supravegheate artere din România. Aceste sisteme de nouă generație vor detecta automat depășirile de viteză, transformând orice neatenție într-un proces-verbal trimis direct în plic, acasă.