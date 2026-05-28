Român din Constanța, condamnat la închisoare în SUA pentru că a vândut acces la sisteme informatice guvernamentale

Sursă: justice.gov

Un român originar din Constanța a ajuns după gratii în Statele Unite, după ce autoritățile americane l-au acuzat că a spart sisteme informatice și a vândut acces ilegal către rețele aparținând unor instituții și companii din SUA. Bărbatul a fost condamnat la 56 de luni de închisoare.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane, este vorba despre Cătălin Dragomir, în vârstă de 46 de ani. Ancheta arată că acesta ar fi obținut acces neautorizat, în iunie 2021, la un calculator aflat în rețeaua unei instituții guvernamentale din statul Oregon.

Procurorii spun că oferea și mostre de date furate

După compromiterea sistemului informatic, românul ar fi început să negocieze vânzarea accesului către alte persoane interesate. În timpul discuțiilor cu potențiali cumpărători, acesta ar fi oferit inclusiv mostre de date personale extrase din computerul compromis, pentru a demonstra că accesul era real.

Anchetatorii susțin că activitatea lui nu s-a limitat la o singură instituție. Procurorii americani afirmă că Dragomir a comercializat acces și către alte rețele informatice compromise din Statele Unite.

Potrivit estimărilor făcute în cadrul anchetei, prejudiciul provocat de atacurile informatice depășește 250.000 de dolari.

A fost arestat în România și extrădat în SUA

Cătălin Dragomir a fost reținut în România în noiembrie 2024, iar ulterior autoritățile române au aprobat extrădarea sa către Statele Unite. Transferul către SUA a avut loc în luna ianuarie 2025.

Pe 19 februarie, românul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței americane pentru două infracțiuni. El a pledat vinovat pentru obținerea ilegală de informații de pe un computer protejat și pentru furt de identitate în formă agravată.

FBI a coordonat ancheta

Dosarul a fost investigat de biroul FBI din Portland, iar anunțul privind condamnarea a fost făcut de adjunctul procurorului general A. Tysen Duva, din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție al SUA, împreună cu procurorul federal Scott Bradford pentru Districtul Oregon.

Cazul a fost instrumentat de procurorii Benjamin A. Bleiberg și Alison M. Zitron, din cadrul secției pentru criminalitate informatică și proprietate intelectuală a Diviziei Penale americane, alături de procurorul federal Katherine A. Rykken din Districtul Oregon.

Autoritățile române au colaborat cu americanii

Departamentul de Justiție al SUA a transmis că, pentru arestarea și extrădarea lui Dragomir, a existat o colaborare directă cu Ministerul Justiției din România, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, precum și cu sistemul judiciar român.

Oficialii americani au precizat că secția pentru criminalitate informatică și proprietate intelectuală coordonează investigații legate de atacuri cibernetice, furt de date și infracțiuni informatice la nivel internațional, colaborând atât cu agenții federale, cât și cu firme private din domeniul securității cibernetice.

Potrivit datelor oficiale prezentate de autoritățile americane, din 2020 și până în prezent au fost condamnate peste 180 de persoane implicate în infracțiuni informatice și furt de proprietate intelectuală. Totodată, instanțele din SUA au dispus returnarea către victime a unor sume care depășesc 350 de milioane de dolari.

În ultimii ani, anchetatorii americani și-au concentrat atenția asupra grupărilor de criminalitate informatică din Europa de Est, în contextul în care atacurile de tip ransomware, furtul de date și comercializarea accesului la rețele compromise au devenit unele dintre cele mai profitabile activități ilegale din mediul online.