Misterul datei de 13 noiembrie 2026. Ce a prezis un celebru fizician despre „Ziua Judecății”: când vine sfârșitul lumii

Sursă: Realitatea.net

Data de 13 noiembrie 2026 a devenit subiect de controverse și teorii alarmante după ce un vechi studiu științific semnat de Heinz von Foerster a fost readus în atenția publicului. Mulți au interpretat concluziile cercetătorului drept o predicție despre sfârșitul lumii, însă realitatea este mai complexă.

Fizicianul a publicat încă din anul 1960 un articol în prestigioasa revistă Science, în care analiza ritmul accelerat de creștere al populației globale. Studiul său includea o dată care a atras imediat atenția: vineri, 13 noiembrie 2026, numită simbolic „Ziua Judecății”.

Ce spunea „Ecuația Zilei Judecății”

În cadrul cercetării, Heinz von Foerster a analizat evoluția populației lumii pe parcursul mai multor secole și a observat că numărul oamenilor creștea într-un ritm din ce în ce mai rapid.

Potrivit calculelor matematice realizate la acel moment, populația globală urma să ajungă la un punct imposibil pe 13 noiembrie 2026, când, teoretic, numărul locuitorilor planetei ar fi devenit infinit.

Această teorie a fost denumită ulterior „Ecuația Zilei Judecății” și a stârnit numeroase dezbateri în comunitatea științifică și în rândul publicului larg.

Fizicianul nu a prezis apocalipsa

Deși mulți au interpretat studiul drept o profeție despre sfârșitul lumii, Heinz von Foerster nu a susținut niciodată că planeta va dispărea în 2026.

Scopul cercetării era de fapt un avertisment privind pericolele unei creșteri nelimitate pe o planetă cu resurse finite. Fizicianul a încercat să atragă atenția asupra problemelor pe care suprapopularea le-ar putea genera în viitor: epuizarea resurselor, presiunea asupra economiei și dificultățile de susținere a civilizației moderne.

Practic, cercetătorul a folosit un scenariu extrem pentru a evidenția limitele matematice și biologice ale dezvoltării umane.

De ce predicția nu s-a adeverit

Între timp, evoluția demografică globală s-a schimbat considerabil față de perioada în care a fost realizat studiul.

Începând cu anii ’60, rata natalității a început să scadă în multe regiuni ale lumii, pe fondul urbanizării, accesului mai bun la educație și servicii medicale, dar și al schimbărilor economice și sociale.

Din acest motiv, modelul matematic folosit de Heinz von Foerster nu s-a confirmat, iar populația globului nu a urmat traiectoria explozivă anticipată inițial.

Astăzi, specialiștii consideră că ecuația este depășită din punct de vedere matematic, însă ideea centrală rămâne relevantă: planeta are limite, iar dezvoltarea sustenabilă continuă să fie una dintre cele mai importante provocări ale omenirii.

Dezbaterea despre viitorul planetei continuă

Chiar dacă „Ziua Judecății” din 13 noiembrie 2026 nu reprezintă o profeție apocaliptică reală, subiectul readuce în discuție marile probleme globale legate de consumul resurselor, schimbările climatice și sustenabilitatea civilizației moderne.

Avertismentul transmis de Heinz von Foerster rămâne și astăzi un semnal de alarmă privind echilibrul fragil dintre dezvoltarea populației și capacitatea planetei de a susține viața pe termen lung.