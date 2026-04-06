Textul, despre care se spune că ar fi fost dictat în anii ’40, în plin război, ar fi fost păstrat într-o mănăstire, departe de ochii publicului, până în prezent.

Relatarea nu seamănă cu profețiile clasice, vagi și greu de interpretat, ci este construită ca o succesiune de avertismente și explicații. „Să fie citit când oamenii vor simți că nu mai înțeleg lumea în care trăiesc", ar fi spus Matrona, potrivit mărturiilor care însoțesc manuscrisul. În acest context, interesul public a crescut rapid, mai ales datorită asemănărilor izbitoare cu previziunile atribuite Babei Vanga, scrie presa rusă.

O figură venerată în Ortodoxie și misterul „vederii lăuntrice”

Sfânta Matrona din Moscova nu este o figură marginală, ci una profund respectată în lumea ortodoxă, inclusiv în România, unde este prăznuită anual pe 2 mai. Născută fără vedere, dar considerată înzestrată cu o formă specială de percepție spirituală, Matrona a atras încă din timpul vieții mii de oameni care căutau răspunsuri și alinare.

Mărturiile despre ea vorbesc despre o capacitate neobișnuită de a anticipa evenimente și de a oferi răspunsuri precise. Una dintre cele mai cunoscute afirmații atribuite ei rămâne: „Toți să veniți la mine și să-mi spuneți necazurile voastre, ca și cum aș fi vie, căci eu vă voi vedea și vă voi ajuta".

Paștele din 2026, descris ca un prag între lumi

În manuscrisul atribuit Matronei, Paștele din 2026 nu este prezentat ca un sfârșit, ci ca o trecere. Ideea centrală apare în mod repetat și este exprimată direct: „Nu este sfârșitul lumii. Este sfârșitul celei vechi". Transformarea despre care vorbește textul este una profundă, comparată simbolic cu Învierea.

Mesajul este dublat de un avertisment: „După întuneric vine lumina. Dar lumina nu vine fără încercare". Descrierea unei lumi aflate în dezechilibru este surprinzător de actuală. Matrona vorbește despre o societate în care comunicarea este instantanee și informația nelimitată: „Oamenii vor vorbi de la capătul lumii la celălalt ca și cum ar fi unul lângă altul".

Însă imediat apare și reversul acestei evoluții: „Vor ști multe, dar nu vor înțelege. Vor avea totul, dar vor pierde ce este esențial".

Săptămâna Patimilor, văzută ca o transformare colectivă

Una dintre cele mai puternice secțiuni ale manuscrisului descrie Săptămâna Patimilor din 2026 nu prin evenimente concrete, ci prin stări colective resimțite de oameni. Fiecare zi este asociată cu o anumită transformare interioară.

„Luni, oamenii vor simți că ceva nu este în regulă, dar nu vor ști ce. Miercuri, oamenii nu se vor mai înțelege între ei. Nu pentru că vor vorbi limbi diferite, ci pentru că vor pierde sensul cuvintelor.”

Tonul devine mult mai apăsător în descrierea Vinerii Mari: „Va fi întuneric. Nu neapărat pe cer, ci în suflet. Oamenii vor simți că totul s-a sfârșit."

Despre Sâmbătă, textul vorbește ca despre un moment de liniște totală: „Va fi o tăcere cum nu a mai fost de la începutul lumii".

Noaptea Învierii și alegerea decisivă

Punctul culminant al manuscrisului este descrierea nopții de Paște: „În noaptea Paștelui se vor deschide porțile dintre lumea veche și cea nouă". Experiența nu este prezentată ca un eveniment fizic, ci ca unul colectiv și profund interior.

„Oamenii vor începe să vadă ceea ce nu vedeau și să simtă ceea ce nu simțeau", se arată în text. În același timp, avertismentul este clar: „Porțile se deschid pentru toți. Nu toți vor trece la fel".

Decizia nu va mai ține de rațiune, ci de instinct: „Nu va fi timp de gândire. Inima va alege".

Alegerea este formulată simplu, dar cu consecințe majore: „Cei care aleg lumina vor simți pace. Cei care aleg frica vor simți pierdere".

Coincidența care a aprins imaginația publicului

Interesul pentru acest manuscris a crescut și mai mult după ce au fost observate asemănări cu previziunile atribuite Baba Vanga. Și în cazul acesteia, Paștele din 2026 apare ca un moment de cotitură, descris prin aceleași etape emoționale: îndoială, confuzie, frică și, în final, o transformare.

„Nu este sfârșitul, ci schimbarea", apare și în relatarea atribuită Vangăi. Suprapunerea aproape perfectă a celor două narațiuni – aceeași perioadă, aceeași structură și același mesaj – a alimentat intens curiozitatea publicului.

Cum ar arăta lumea după această „trecere”

Manuscrisul merge mai departe și schițează o imagine a lumii de după acest moment de cotitură. Transformarea nu este una materială, ci profund umană.

„Oamenii vor începe să se înțeleagă fără cuvinte", arată textul. „Vor simți durerea altora ca pe a lor."

Apare și o referire la generațiile viitoare: „Copiii care vor veni vor vedea ceea ce voi nu vedeți".

Între credință, simbol și incertitudine

Autenticitatea manuscrisului și acuratețea acestor previziuni nu sunt confirmate. Nu există dovezi clare care să ateste originea textului sau veridicitatea sa. Cu toate acestea, combinația dintre o figură religioasă reală, o dată precisă și o structură detaliată a mesajului continuă să atragă atenția.

„Nu vă temeți", ar fi spus Matrona. „Tot ce vine nu este sfârșitul, ci începutul."

