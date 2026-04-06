Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania&Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori București.

Dobânzi record pentru investitori, atât în lei și euro

Investitorii vor beneficia de următoarele rate de dobândă, în funcție de moneda și scadența aleasă: în lei: 6,60% - scadența la 2 ani; 7,60% - scadența la 2 ani (tranșă specială pentru donatorii de sânge); 7,10% - scadența la 4 ani; 7,60% - scadența la 6 ani.

Pentru cei care aleg titlurile în euro se oferă următoarele dobânzi: 4,25% - scadența la 3 ani; 5,25% - scadența la 5 ani; 6,40% - scadența la 10 ani.



Tranșa specială în lei, cu scadență la 2 ani, este dedicată celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025. Aceștia beneficiază de o dobândă de 7,60% pe an și de un prag minim de subscriere redus la 500 lei, față de pragul standard de 5.000 lei.

Veniturile, neimpozabile

MF reiterează avantajele investiției în titlurile de stat Fidelis: toate veniturile obținute atât din dobânzi, cât și câștigurile de capital sunt neimpozabile; posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă; sunt instrumente garantate integral de către statul român, prin Ministerul Finanțelor.



Valoarea nominală este de 100 lei/titlu, pentru emisiunile în lei și 100 euro/titlu, pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro, cu excepția donatorilor de sânge.

