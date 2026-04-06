Potrivit acestuia, inflația rămâne la niveluri scăzute, iar datele pentru primele luni din 2026 confirmă o stabilitate remarcabilă: 0,6% în ianuarie, 0,4% în februarie și 0,7% în martie. „Aceste cifre sunt printre cele mai reduse din ultimele decenii”, a subliniat Vassilev, citat de Novinite.

Nikolay Vassilev: Prețurile nu au crescut după adoptarea monedei euro de către Bulgaria

Fostul oficial a afirmat că, deși prețurile energiei au crescut ușor, ele continuă să fie sub nivelurile istorice și nu justifică măsuri compensatorii. A criticat, totodată, schema de ajutor de 20 de euro, considerând-o ineficientă și excesiv de birocratică.

Vassilev a avertizat că statul nu poate interveni constant pentru a acoperi fiecare creștere de preț, insistând că o astfel de politică ar fi nesustenabilă economic.

El a acuzat guvernele succesive că au menținut un sector public supradimensionat, fără reforme structurale, și a pledat pentru privatizarea companiilor de stat considerată „singura cale spre eficiență”.

De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit a 21-a țară membră a Uniunii Europene care a adoptat moneda euro, la aproape două decenii de la aderarea la UE.

Procesul a fost precedat de tensiuni politice și proteste, inclusiv altercații în Parlamentul de la Sofia, în iunie 2025, și demonstrații de stradă în decembrie 2025, legate de proiectul de buget în euro.