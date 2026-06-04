SRI, explicații despre contractul de 196 de milioane de euro acordat Digi România pentru platforma de securitate cibernetică

Sursă: Realitatea.net

Serviciul Român de Informații a emis joi un comunicat prin care răspunde controverselor publice legate de contractul în valoare de 196 de milioane de euro acordat Digi România, destinat dezvoltării unei platforme pentru securitate cibernetică, finanțat prin programul european SAFE.

SRI precizează că are competențe legale clare în domeniul securității cibernetice, stabilite prin Legea securității naționale, Legea de organizare a SRI și Legea privind securitatea cibernetică din 2023.

Instituția are rol principal în dezvoltarea componentelor de securitate cibernetică și inteligență artificială pentru întreg Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Cum a fost atribuit contractul

Potrivit comunicatului, selecția furnizorilor nu a fost decisă unilateral de SRI. Procesul s-a desfășurat în cadrul unui grup de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, iar lista finală a furnizorilor a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

SRI are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar, rolul său fiind implementarea contractului după parcurgerea etapelor de selecție.

Instituția menționează că a obținut și aprobarea Parlamentului, prin comisiile reunite de apărare și securitate națională, conform obligațiilor legale.

Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG nr. 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare a României, Plan aprobat de CSAT și care cuprinde inclusiv referiri la sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cu atribuții în cadrul planului SAFE. În acest cadru, Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului, rolul instituției constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecție și validare prevăzute de lege. Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE, respectiv Regulamentul UE 2025/1.106, OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și a legislației specifice din materia achizițiilor publice, Directiva 2009/81/CE, precum și OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Conform obligației prevăzute de art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011, pentru inițierea procedurilor de atribuire, SRI a obținut aprobarea Parlamentului prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Ce va face platforma LLM destinată securității cibernetice

Platforma va automatiza procese complexe de analiză și investigare a incidentelor cibernetice, cu scopul de a crește viteza de reacție și de a proteja infrastructurile critice și instituțiile publice. Proiectul va fi implementat etapizat, pe o perioadă de patru ani, exclusiv pe teritoriul României, contribuind astfel la dezvoltarea industriei tehnologice autohtone.

SRI subliniază că cel puțin 65% dintre companiile implicate provin din UE, conform regulamentului european SAFE, și că nu toate detaliile procedurii pot fi făcute publice, dat fiind caracterul de securitate națională al proiectului.