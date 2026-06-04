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Grindeanu: „PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac”. Condițiile impuse de social-democrați

4 iun. 2026, 18:54
Actualizat: 4 iun. 2026, 18:54
Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că PSD se declară dispus să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac pentru coagularea unei majorități parlamentare

„PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe.

Grindeanu a transmis că social-democrații cer clarificări înainte de orice angajament ferm. Liderul PSD a adăugat că partidul pe care îl conduce vrea să cunoască viziunea lui Tomac atât asupra programului de guvernare, cât și asupra componenței viitorului cabinet.


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