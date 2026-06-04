Produse importate din Turcia, suspectate că au fost vândute ca fiind românești. Autoritățile desfășoară verificări în Ilfov

Inspectorii au descoperit, în urma unui control desfășurat la un supermarket din județul Ilfov, cantități importante de fructe și legume provenite din Turcia care ar fi fost prezentate consumatorilor drept produse românești. Verificările fac parte dintr-o acțiune de monitorizare a trasabilității alimentelor și de combatere a fraudelor din domeniul comercializării produselor agroalimentare.

Suspiciuni privind reetichetarea mărfurilor

Potrivit datelor preliminare, produsele ar fi fost introduse pe piață prin intermediul unei societăți din Ilfov, deținută de cetățeni turci și înregistrată ca cooperativă agricolă. Autoritățile analizează rolul acestei firme în lanțul de distribuție și modul în care marfa a ajuns în magazine, conform unui post TV, scrie Click.

Anchetatorii suspectează că societatea importa volume mari de fructe și legume din Turcia, care ulterior erau reetichetate astfel încât să apară ca provenind de la producători autohtoni. După această etapă, produsele ar fi fost distribuite către rețele de retail și comercializate ca produse românești.

Cooperativa agricolă, în atenția autorităților

Un aspect analizat de inspectori este utilizarea statutului de cooperativă agricolă, formă de organizare care beneficiază de anumite facilități fiscale, inclusiv scutiri de la plata impozitului pe profit în anumite condiții.

Autoritățile verifică dacă aceste beneficii au fost utilizate în mod legal și dacă structura respectivă a avut un rol în mecanismul de comercializare a produselor importate.

Conform informațiilor obținute până în prezent, mărfurile erau reambalate sau reetichetate într-un interval scurt după intrarea în țară, fiind ulterior livrate către supermarketuri. În acest fel, consumatorii ar fi putut fi induși în eroare cu privire la originea reală a produselor.

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Verificări privind trasabilitatea produselor

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, zeci de tone de fructe și legume ar fi ajuns pe rafturile unui important lanț de supermarketuri prin acest sistem.

Inspectorii antifraudă și reprezentanții autorităților vamale analizează acum documentele de import și urmăresc traseul fiecărui lot de marfă pentru a stabili exact modul în care produsele au fost introduse în circuitul comercial.

Posibile încălcări ale legislației

Investigația vizează atât respectarea normelor fiscale, cât și a legislației privind etichetarea și indicarea originii produselor alimentare. De asemenea, sunt analizate eventuale încălcări ale reglementărilor privind protecția consumatorilor.

Autoritățile urmează să stabilească perioada în care ar fi funcționat acest mecanism, amploarea operațiunilor și dacă persoanele sau companiile implicate pot fi trase la răspundere pentru faptele constatate.