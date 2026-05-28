Circ total între mogulul penal și vicepremierul lui Bolojan. Fugarul Ghiță dă lecții de moralitate, atacuri halucinante

Circ total între vicepremierul Oana Gheorghiu și fugarul Sebastian Ghiță. După seria de atacuri ale mogulului penal în scandalul în care Gheorghiu este acuzată de trafic de influență, vicepremierul a susținut că a distrus combinațiile fugarului de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Sebastian Ghiță a acuzat-o pe Gheorghiu că folosește banii din donații pentru propagandă politică, iar de aici a fost doar un pas până la un schimb de replici în serie. REALITATEA PLUS a solicitat puncte de vedere de la persoanele menționate în material. Oana Gheorghiu a transmis că acuzațiile făcute de Sebastian Ghiță sunt „false” și că există dovezi că banii strânși din donații au mers către construcția unui spital.

”Că doamna Gheorghiu știu doar că a plătit foarte mulți influenceri din cei 60-80 de milioane de euro cât are în cont acum, strânși din donații pentru spitale, ca să ajungă vice ministru”, a declarat Sebastian Ghiță.

Iar reacția Oanei Gheorghiu nu a întârziat să apară. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, vicepremierul a spus că mogulul penal a început atacurile în lanț la adresa ei, după ce i-a distrus combinațiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României.

„Domnul Sebastian Ghiță, cel fugit din România ca să scape de judecată pentru fapte de corupție, a ieșit să mă atace pe mine și pe ministrul Irineu Darău pentru că am fi făcut trafic de influență. Asta după ce i-am deranjat combinațiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Nu știu dacă domnul Sebastian Ghiță înțelege foarte bine ironia acestei situații în care dumnealui ne transmite lecții de integritate din locuința domniei sale din Belgrad, Serbia”, a scris Oana Gheorghiu.

Culmea, Sebastian Ghiță i-a răspuns vicepremierului Oana Gheorghiu chiar la postare.

„Te rog să dai cei 60 de milioane euro din donaţiile românilor la spitale. Tu foloseşti aceşti bani ca să-ţi faci propagandă politică. Dă, Oano, banii înapoi”, i-a scris în comentarii mogulul penal Oanei Gheorghiu.

Replicile tăioase dintre cei doi nu s-au oprit aici. Vicepremierul lui Bolojan i-a transmis lui Sebastian Ghiță să vină în țară, să vadă spitalele făcute din donațiile românilor.

Oana Gheorghiu: ”Afirmațiile lui Sebastian Ghiță sunt false și calomnioase”

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Oana Gheorghiu susține că afirmațiile lui Sebastian Ghiță sunt false și calomnioase.

”Banii strânși prin donații au mers exclusiv către construcția spitalului și există documente și audituri în acest sens", precizează aceasta în mesajul trimis către Realitatea PLUS.