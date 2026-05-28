Pompierul mort în accident, condus pe ultimul drum

Pompierul mort în accidentul provocat de polițistul băut din Mehedinți a fost condus pe ultimul drum în comuna sa natală Svinița. Tânărul a încetat din viață după o săptămână de chinuri pe patul de spital. Acesta a fost înmormântat cu onoruri militare.

Alexandru Drăguța a fost grav rănit în urma accidentului și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost menținut în comă indusă.

În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a supraviețuit. În urma raportului medico legal, polițistul de 37 de ani care a murit pe loc după ce a provocat cumplitul accident a fost depistat cu o alcoolemie de 2,55 ml/l.

În același autoturism se afla și iubita pompierului, pasageră pe locul din dreapta, care a rămas încarcerată.

Aceasta a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la spital, unde se află internată cu răni grave.