România avansează în programul SAFE. MApN a publicat lista cu contractele semnate pentru înzestrarea Armatei

România a semnat patru contracte majore de înzestrare a capabilităților sale militare în cadrul Programului SAFE, ce vizează achiziția de sisteme de supraveghere aeriană și apărare antiaeriană, platforme multifuncționale de transport și muniție de calibru NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale (MApN), potrivit căruia valoarea totală a contractelor este de aproximativ 700 de milioane de euro.

Potrivit MApN, unul dintre contractele semnate vizează achiziția a 34 de sisteme „Sistem Mini UAS clasa I” produse de compania Quantum Systems, în valoare de 30,7 milioane de euro (fără TVA).

Sistemele vor fi livrate în anul 2027 și includ și 15 kit-uri „Scorpion”, care permit transformarea aparatelor din configurație cu aripă fixă în configurație multicopter. Aceste echipamente vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere, completând capabilitățile existente și susținând proiectele de coproducție derulate în România.

Un alt contract major este cel privind achiziția sistemelor portabile de rachete antiaeriene cu rază foarte scurtă de acțiune MANPAD MISTRAL, parafat între MApN și Ministerul Forțelor Armate și al Veteranilor din Franța.

Achiziția, derulată în cadrul inițiativei europene „European Joint Acquisition of Mistral System”, are o valoare de 625,59 milioane de euro și include 231 de sisteme MANPAD, 934 de rachete, simulatoare, muniții de antrenament, documentație tehnică, instruire și suport logistic.

”Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL” a fost inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE””, a transmis MApN, printr-un comunicat.

În paralel, a fost semnat un contract subsecvent pentru programul „Platforme multifuncționale de transport pe roți”, încheiat cu compania italiană IVECO Defence Vehicles S.p.A.. Valoarea contractului depășește 1,06 miliarde lei (fără TVA), iar livrările prevăd 860 de platforme auto în 16 configurații diferite, în perioada 2026–2028.

De asemenea, prin intermediul NATO Support and Procurement Agency (NSPA), România a contractat muniție tip 35x228 mm, respectiv 87.360 de lovituri HEI-T, în valoare de 23,35 milioane de euro, cu livrare programată pentru anul 2027.

Reprezentanții MApN precizează că aceste achiziții fac parte dintr-un efort amplu de modernizare a armatei și de aliniere la standardele NATO, subliniind că se caută soluții pentru depășirea eventualelor obstacole procedurale și comerciale, astfel încât să fie respectat calendarul de implementare a Programului SAFE.