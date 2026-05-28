Accident feroviar în Suceava. Un autoturism a fost lovit de tren în localitatea Probota

Sursă: Realitatea.net

Un incident feroviar s-a produs pe raza localității Probota, județul Suceava, după ce un autoturism a fost acroșat de trenul InterCity 558, care circula pe ruta Suceava - București. Din fericire, șoferul mașinii a scăpat nevătămat, însă autoturismul a fost grav avariat în urma impactului.

Mașina a fost lovită de trenul IC 558

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs la o trecere de cale ferată din localitatea Probota. Trenul IC 558, care circula pe ruta Suceava - București, a intrat în coliziune cu un autoturism aflat pe calea ferată.

Impactul a provocat distrugeri importante vehiculului, care a fost serios avariat în partea laterală.

Șoferul a suferit un atac de panică

La volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta a reușit să scape fără răni fizice, însă a suferit un atac de panică imediat după producerea accidentului.

La fața locului au intervenit echipaje de prim ajutor și polițiști, care au evaluat starea șoferului și au asigurat zona pentru evitarea altor incidente.

Circulația feroviară, afectată temporar

În urma accidentului, traficul feroviar în zonă a fost afectat temporar, până la finalizarea intervenției și îndepărtarea autoturismului de pe linia de cale ferată.

Pasagerii trenului nu au fost răniți, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului.

Oamenii legii urmează să stabilească modul în care autoturismul a ajuns pe calea ferată și dacă au fost respectate regulile de circulație la trecerea peste linia ferată.