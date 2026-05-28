George Simion, umăr la umăr cu fostul premier britanic Liz Truss. Mesaj puternic pentru români -VIDEO

Fostul premier al Marii Britanii, Liz Truss, a ajuns în România, unde va participa la un eveniment desfășurat la Cluj-Napoca, alături de președintele AUR, George Simion și alți lideri conservatori din întreaga lume. Cu ocazia acestui eveniment de mare anvergură, cei doi lideri au transmis un mesaj puternic pentru români.

”Suntem la Cluj, suntem alături de fostul premier al Angliei, doamna Liz Truss. Vom face un eveniment împreună la Londra, 16-18 iulie, și totodată, de la oameni din administrația lui Donald Trump, la Marea Britanie și conservatori din toată lumea, ne adunăm la acest sfârșit de săptămână aici, în Cluj”, a declarat George Simion.

La rândul său, Liz Truss le-a transmis românilor ”să se implice, pentru că suntem într-o luptă”.

”Ne aflăm într-o luptă în întreag Europa împotriva bulei progresiste și trebuie să câștigăm. Tabărasuveranității, tabăra libertății și tabăra patrioților trebuie să câștige. Altfel, suntem în pericol de a pierde Marea Britanie, de a pierde Europa, de a pierde Occidentul”,a spus fostul premier al Marii Britanii.