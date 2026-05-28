Cetățean ucrainean care a dezertat din armată, salvat din Munșuu Maramureșului. Salvamont: ”Nu a mai băut apă de trei zile”
FOTO: Facebook/ Salvamont Maramureș
Misiune contracronometru în Munții Maramureșului. Un cetățean ucrainean care a dezertat din armata țării sale și a trecut granița în a fost recuperat de salvatorii montani.
„Tânărul a fost găsit în stare de epuizare, deshidratat, fără să identifice vreun izvor în traseul făcut. Ucraineanul nu a mai băut apă de trei zile şi cu dureri mari la membrele inferioare, nemaifiind în stare să se deplaseze. În schimb şansa lui a fost că a ascultat sfaturile salvatorilor rămânând la coordonate. Salvamontiştii s-au asigurat că ucraineanul poate fi coborât în siguranţă, iar la baza muntelui acesta a fost preluat de Poliţia de Frontieră, refuzând transportul la unitatea medicală pentru îngrijiri suplimentare”, a spus Dan Benga, directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș.
Potrivit lui, operaţiunea de salvare a tânărului în vârstă de 24 de ani a durat peste şase ore.
Salvamontiştii au fost sprijiniţi de un echipaj al Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, localitate de frontieră cu Ucraina.
