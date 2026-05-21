SUA au trimis portavionul USS Nimitz în coasta Cubei, iar la scurt timp Havana a acceptat ajutorul american de 100 de milioane de dolari

Sursă: New York Times, Agerpres

Tensiunile dintre Washington și Havana au intrat într-o nouă fază după ce Statele Unite au trimis grupul de luptă al portavionului USS Nimitz în Marea Caraibelor, în apropierea Cubei. La foarte scurt timp după această desfășurare militară masivă, autoritățile cubaneze au acceptat oferta americană privind un ajutor de 100 de milioane de dolari, într-un context regional tot mai tensionat.

Mișcarea militară a fost anunțată oficial de Comandamentul Sud al SUA (SOUTHCOM), care a confirmat trimiterea în zonă a portavionului USS Nimitz, însoțit de Carrier Air Wing 17, distrugătorul Gridley și petrolierul militar Patuxent.

Potrivit oficialilor americani, grupul naval este „capabil de luptă în diferite regiuni ale lumii”, însă Washingtonul nu a oferit detalii clare despre misiunea exactă desfășurată în apropierea Cubei, scrie New York Times .

Portavion american lângă Havana și speculații despre o posibilă intervenție

Desfășurarea grupului USS Nimitz a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă escaladare între Statele Unite și regimul comunist de la Havana.

În ultimele luni, administrația condusă de Donald Trump a intensificat presiunile economice și energetice asupra Cubei, încercând să slăbească regimul cubanez prin sancțiuni dure.

În ianuarie 2026, Washingtonul a impus un blocaj energetic asupra insulei și a amenințat inclusiv statele care continuă să livreze petrol Cubei.

Criza economică de pe insulă s-a agravat rapid, iar penele de curent, lipsurile alimentare și tensiunile sociale au devenit tot mai frevente.

În acest context, apariția portavionului USS Nimitz în apropierea Havanei a fost interpretată de mulți analiști drept un semnal de forță transmis direct conducerii cubaneze.

Cuba acceptă ajutorul american după desfășurarea militară

La scurt timp după mutarea grupului naval american, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că Havana a acceptat o ofertă de ajutor în valoare de 100 de milioane de dolari.

„Ei spun că au acceptat-o. Vom vedea dacă asta înseamnă că va și funcționa”, a declarat Rubio presei, la Miami.

Totuși, autoritățile cubaneze au avut o poziție mai rezervată și au transmis doar că analizează oferta făcută de Statele Unite.

Washingtonul insistă însă că ajutorul nu trebuie să ajungă sub controlul armatei cubaneze.

„Nu vom furniza un ajutor umanitar care să ajungă în mâinile aparatului lor militar, care confiscă apoi aceste bunuri, le vinde în magazine de un dolar și își însușește banii”, a spus Marco Rubio.

Casa Albă vorbește despre diplomație, dar tensiunea militară crește

În paralel cu desfășurarea militară din Caraibe, Statele Unite au făcut și un nou pas agresiv împotriva fostei conduceri cubaneze.

Autoritățile americane l-au inculpat recent pe fostul lider cubanez Raul Castro într-un dosar de asasinat, ceea ce a alimentat speculațiile privind posibile scenarii de intervenție.

În presa internațională au apărut deja informații potrivit cărora administrația Trump ar analiza inclusiv variante de „schimbare forțată de regim” la Havana.

Cu toate acestea, Marco Rubio a declarat că Washingtonul încearcă în continuare să evite o soluție militară.

„Președintele are posibilitatea de a face tot ce este necesar pentru a sprijini și proteja interesele naționale și securitatea națională ale Statelor Unite”, a declarat Rubio.

„Acestea fiind spuse, privilegiem în continuare o soluție diplomatică”, a adăugat oficialul american.